29 октября 2024, 15:36

Школы Зарайска и Белоруссии подписали договор о сотрудничестве

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Лицей в Зарайске налаживает сотрудничество с образовательным учреждением в Белоруссии. Теперь они будут взаимодействовать в нескольких направлениях.

Подписание соглашения о взаимодействии прошло в лицее Зарайска. Его заключили между лицеем № 5 и Достоевской средней школой имени Ф. М. Достоевского из Брестской области.

«Подписание договора - знаковое событие, которое, уверена, станет основой для множества совместных мероприятий, направленных на развитие творчества, лидерских навыков и социальной активности у учащихся. Сейчас ведется работа над тем, чтобы присвоить лицею имя великого русского писателя, философа и публициста Федора Достоевского. Это сотрудничество не только укрепит связи между нами, но и откроет новые горизонты для обмена опытом в области образования и воспитания нашей молодежи», - сказала заместитель главы городского округа Реутов Раиса Гулькина.

На мероприятии лицеисты представили творческую программу для гостей, а также провели им экскурсию по музею учреждения.

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Белоруссия Школы Зарайск Образование
29 октября 2024, 15:56
Совет молодых ученых и специалистов создали в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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На одном из градообразующих предприятий округа прошла научная конференция. Главной целью мероприятия было создание структуры, которая объединит молодых специалистов и ученых.

В форуме участвовали представители предприятия «Криогенмаш», сотрудники администрации города, студенты различных вузов и ученики школа № 12 и № 30. Они обсудили цели и задачи совета, возможности, которые появятся у его членов, мероприятия на текущий год.

Директор по персоналу и организационному развитию «Криогенмаша» Наталья Третьякова рассказала, что в сообщество войдут сотрудники компании, студенты профильных вузов и школьники, которые планируют связать свою научную работу с предприятием.

«Ученые и инженеры очень нужны и нам, и нашей стране, поэтому будем развивать этот совет и создавать комфортные условия труда», - подчеркнула Наталья Третьякова.

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Ученые Балашиха Образование
29 октября 2024, 15:25
Студентов колледжа в Реутове обучат конструировать и собирать беспилотники
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Учащиеся колледжа «Энергия» в Реутове смогут обучиться новым навыкам, связанным с БПЛА, в центре экспериментального машиностроения. Экскурсию по нему провели для главы муниципалитета.

На базе учреждения начнут конструировать и собирать беспилотные летательные аппараты. Экскурсию по комплексу провели для председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы городского округа Реутов Филиппа Науменко.

В центре есть все условия для овладевания востребованными профессиями и навыками. Можно обучиться 3Д-моделированию или аддитивным технологиям.

Образование станет возможным благодаря созданию новой площадки, куда скоро поступит современное оборудование.

Отметим, что администрация Реутова поддерживает с колледжем партнерские отношения. Муниципалитет выплачивает стипендии студентам-целевикам, помогает им трудоустроиться.

Также на встрече заслуженных педагогов наградили почетными грамотами. Кроме того, на базе «Энергии» для школьников округа организуют профпробы в рамках национального проекта «Образование».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Образование
29 октября 2024, 15:16
Подмосковье подало 118 заявок на конкурс родительских инициатив
Медиасток.рф
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Московская область подала 118 заявок на конкурс родительских инициатив, который организовало Российское общество «Знание». Создатели лучших проектов по воспитанию и развитию детей в школах получат гранты 500 тысяч, один или два миллиона рублей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего на конкурс поступила 6191 инициатива из 89 регионов России.

Самые популярные направления - патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание.

Конкурс позволяет родителям принимать активное участие во внеурочной жизни школ и всесторонне сотрудничать с образовательными учреждениями.

Дети конкурсы Образование
29 октября 2024, 15:03
Показ фильма о Марине Цветаевой пройдет в библиотеке в Лобне 31 октября
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Жителей Лобни пригласили посетить центральную библиотеку. 31 октября в учреждении будет организован просмотр драмы «Зеркала».

Фильм режиссера Марины Мигуновой рассказывает о событиях 1911 года, когда молодая Марина Цветаева в Крыму встретила гимназиста Сергея Эфрона, который стал главной любовью ее жизни.

«В воздухе витают революционные настроения, но начинающей поэтессе нет до этого дела - она спешит жить, любить и творить», - рассказали организаторы показа о настроении картины. Цветаеву и Эфрона поджидали вперед трудные испытания и личные трагедии. Им пришлось выбирать между эмиграцией и Отечеством.

Главные роли в фильме исполнили Виктория Исакова, Виктор Добронравов и Роман Полянский.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Чехова, 5. Вход на кинопоказ свободный.

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Лобня Кино

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