Школы Зарайска и Белоруссии подписали договор о сотрудничестве

Подписание соглашения о взаимодействии прошло в лицее Зарайска. Его заключили между лицеем № 5 и Достоевской средней школой имени Ф. М. Достоевского из Брестской области.

«Подписание договора - знаковое событие, которое, уверена, станет основой для множества совместных мероприятий, направленных на развитие творчества, лидерских навыков и социальной активности у учащихся. Сейчас ведется работа над тем, чтобы присвоить лицею имя великого русского писателя, философа и публициста Федора Достоевского. Это сотрудничество не только укрепит связи между нами, но и откроет новые горизонты для обмена опытом в области образования и воспитания нашей молодежи», - сказала заместитель главы городского округа Реутов Раиса Гулькина.

На мероприятии лицеисты представили творческую программу для гостей, а также провели им экскурсию по музею учреждения.

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