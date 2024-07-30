Школы в Лобне полностью обеспечат учебниками к 1 сентября
Обновление библиотечного фонда в школах Лобни завершат к 1 сентября. Две трети учебных пособий привезли в конце учебного года, еще 15% поступят в школы до 15 августа.
Школы Лобни укомплектовывают учебными пособиями: на 2024 и 2025 учебный годы затраты на их покупку установлены в муниципалитете на уровне 2830 рублей на одного учащегося.
Примерно 75% учебников поставили в образовательные учреждения в конце учебного года, еще 15% привезут до 15 августа. А ко Дню знаний школы будут полностью обеспечены пособиями.
Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично контролирует обеспечение школ учебниками и формирование штата учителей.
«Продолжаем набор учителей в школы города. На сегодня - 24 вакансии. Работаем, чтобы к учебному году штат был укомплектован», - отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.
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