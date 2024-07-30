Школы в Лобне полностью обеспечат учебниками к 1 сентября

Школы Лобни укомплектовывают учебными пособиями: на 2024 и 2025 учебный годы затраты на их покупку установлены в муниципалитете на уровне 2830 рублей на одного учащегося.

Примерно 75% учебников поставили в образовательные учреждения в конце учебного года, еще 15% привезут до 15 августа. А ко Дню знаний школы будут полностью обеспечены пособиями.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично контролирует обеспечение школ учебниками и формирование штата учителей.

«Продолжаем набор учителей в школы города. На сегодня - 24 вакансии. Работаем, чтобы к учебному году штат был укомплектован», - отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».