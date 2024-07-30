30 июля 2024, 15:19

Школы в Лобне полностью обеспечат учебниками к 1 сентября

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Обновление библиотечного фонда в школах Лобни завершат к 1 сентября. Две трети учебных пособий привезли в конце учебного года, еще 15% поступят в школы до 15 августа.

Школы Лобни укомплектовывают учебными пособиями: на 2024 и 2025 учебный годы затраты на их покупку установлены в муниципалитете на уровне 2830 рублей на одного учащегося.

Примерно 75% учебников поставили в образовательные учреждения в конце учебного года, еще 15% привезут до 15 августа. А ко Дню знаний школы будут полностью обеспечены пособиями.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично контролирует обеспечение школ учебниками и формирование штата учителей.

«Продолжаем набор учителей в школы города. На сегодня - 24 вакансии. Работаем, чтобы к учебному году штат был укомплектован», - отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

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Школы Лобня
30 июля 2024, 16:24
Более 100 урологических операций провели в больнице Дубны с начала года
Пресс служба ГБУЗ МО "Дубненская больница"
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С начала 2024 года урологи Дубненской больницы провели свыше 100 высокотехнологичных операций. В работе медики используют современное оборудование и передовые методы лечения.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов рассказал, что под руководством заведующего в урологическом отделении работает команда профессионалов. Они оказывают помощь пациентам в экстренном и плановом порядке, но всегда на высоком уровне.

Недавно в поликлинику обратился пациент с жалобами на боли, затрудненное и учащенное мочеиспускание. В ходе диагностики уролог выявил воспаление из-за рубцовых сужений в области уретры и шейки мочевого пузыря.

«Для оперативного лечения заболеваний урологического профиля применяем инновационные методы. Один из них - лазерная вапоризация: термооптическое воздействие на патологическую ткань. После рассечения рубцов восстановили пациенту просвет для самостоятельного мочеиспускания. Через сутки мужчина был уже выписан домой в удовлетворительном состоянии», - сообщил заведующий урологическим отделением Виктор Викулов.

Он отметил, что преимуществами малоинвазивных операций являются быстрое восстановление и низкая вероятность рецидивов.

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Здравоохранение Больницы Дубна Врачи Медицина
30 июля 2024, 16:20
Минсельхозпрод рассказал о ферме с альпаками в деревне Походкино
Фото фермы «Российские альпаки»
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Ферма «Российские альпаки» уже несколько лет знакомит гостей с удивительными животными, родиной которых является Южная Америка. О сельском туризме рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Из густой шерсти альпак делают теплые одеяла, пледы, вяжут одежду. По характеру эти животных похожи на детей - такие же любопытные, дружелюбные и добрые.

Чтобы познакомиться с удивительными альпаками, достаточно проехать 41 километр от Москвы по Дмитровскому шоссе в сторону деревни Походкино. На ферме «Российские альпаки» животные обитают в любви и заботе, у каждого есть своя история.

Экскурсии проводятся по предварительной записи. Подробную информацию и контакты можно найти на сайте.

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Сельское хозяйство Животные
30 июля 2024, 16:15
Яхтсмен из Подмосковья победил на Кубке России по парусному спорту
Фото фермы «Российские альпаки»
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Спортсмен из Подмосковья выиграл в финале Кубка России и международных соревнований по парусному спорту. Он получил золотую медаль.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, яхтсмен Сергей Комиссаров стал лучшим в категории «лазер-стандарт». Он обошел соперников из Санкт-Петербурга и Москвы.

Всего в соревнованиях участвовал 171 спортсмен. Они состязались в гонках на трех дистанциях в классах виндсерферы, двойки, шверботы 470, «лазер-стандарт» и «лазер-радиал».

Турнир прошел с 22 по 29 июля в Санкт-Петербурге.

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Спортсмены
30 июля 2024, 16:03
Жителей Подмосковья пригласили на курс по созданию туристических троп
Медиасток.рф
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Онлайн-курс о создании и развитии национальной системы туристических троп запустили в рамках проекта «ТропаМИРоссии». Видеоуроки будут выходить каждую неделю по вторникам и четвергам.

Курс объединил опыт практиков и экспертизу Агентства стратегических инициатив.

«Развитая система троп в некоторых регионах уже становится новой нишей для бизнеса, позволяя повысить доход местного населения и узнаваемость территории. Масштабное строительство троп сделает путешествия по России доступными», - отметила директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.

В России большой потенциал развития пешеходных путешествий, жители все чаще выбирают активный туризм и походы, в том числе на полный день. Эксперты курса расскажут об инструментах и механизмах создания таких маршрутов, поделятся знаниями и опытом.

Видеоуроки будут выходить по вторникам и четвергам, в 14:00. Лекции доступны на странице asi.ru/leaders/initiatives/tourism/trails/.

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Туризм

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