Школы Реутова присоединились к проекту «Музыка вместо звонков»

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К примеру, в учреждениях сейчас можно услышать мелодии Петра Чайковского из «Щелкунчика». Идею реализуют в рамках проекта «Музыка вместо звонков».

Инициативу запустило министерство просвещения России и всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Мелодии традиционно посвящают историческим датам и темам «Разговоров о важном» По словам школьников, музыка создает праздничное настроение.