Школы паллиативной помощи откроют в 4 округах Подмосковья

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Проект запускают под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи в четырех городских округах Подмосковья. Школы паллиативного пациента организовали для родственников, которым нужно ухаживать за больными. Посещать занятия могут также социальные работники.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном домашнем уходе. Чтобы помочь родственникам, мы запускам Школы паллиативного пациента в четырех больницах: Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской. Обучение будут проводить врачи, психологи и специалисты смежных сфер», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Первое занятие состоится 13 мая в 12.30 по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Мичурина, дом 31А, второй этаж. График и темы следующих занятий можно найти на портале паллиативной помощи. Предварительная запись не требуется, занятия бесплатные.

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