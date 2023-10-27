Школы Котельников провели внеурочные занятия по профориентации

В рамках таких занятий проходят уроки по профориентации, диагностика и многое другое. Так, в школе № 2 для учащихся восьмого класса провели урок по профессии «Материаловед».

Генеральный директор ООО «ТД «ТРАК-СЕРВИС» Олег Козловский сообщил, что Россия - огромная страна. При этом большая часть территорий до сих пор не освоена.

«Девять часовых поясов. Огромная территория, и работы там хватит. Конечно, в первую очередь, - это инфраструктурные проекты, дороги. Дальше вокруг дорог появляются населенные пункты, появляются заправки, магазины, стоянки - это все требует строительства», - рассказал Олег Козловский.

Занятие длится по времени как обычный урок. Чтобы он проходил интересно, в Котельниках разнообразили программу - теперь она состоит из трех блоков. Во-первых, это мини-игра «верю-не верю», где школьники отвечали по широкому спектру вопросов на эрудицию. При верном ответе они поднимали большой палец верх, при неверном - вниз.

Во-вторых, встреча-лекция с местным производителем. И наконец, тестовое задание: разработать материал с определенными свойствами. Школьники вместе с приглашенными гостями, а это общественники, предприниматели и представители администрации, разбились на группы и выполняли задание.

«Мне этот формат понравился, интересно было. Необычно было, наверное, когда мы на компьютерах работали, и надо было что-то выбирать», - поделилась одна из учениц.

Спикеры старались донести до ребят свой опыт, ведь вполне вероятно, что именно это занятие подтолкнет детей выбрать себе профессию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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