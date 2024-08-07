Школы Коломны начнут сотрудничать с военно-историческим обществом

В новому учебном году эксперты Российского военно-исторического общества проведут патриотические лекции, открытые уроки и семинары и будут вместе с ребятами развивать школьные музеи. Планируются также экскурсии, мастер-классы и встречи с участниками боевых действий.

Первым совместным проектом станет марафон «О подвиге и героизме в разные времена». Он пройдет в сентябре в гимназии № 8 и лицее № 4. К нему присоединятся все школы городского округа Коломна. Для ребят проведут выставку, посвященную подвигу детей в годы Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах. Старшеклассники примерят на себя роль экскурсоводов.

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