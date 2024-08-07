07 августа 2024, 09:14

Школы Коломны начнут сотрудничать с военно-историческим обществом

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Российское военно-историческое общество в сентябре начнет просветительскую работу в школах Коломны. Местное отделение организации подписало соглашение о сотрудничестве с лицеем № 4 и гимназией № 8.

В новому учебном году эксперты Российского военно-исторического общества проведут патриотические лекции, открытые уроки и семинары и будут вместе с ребятами развивать школьные музеи. Планируются также экскурсии, мастер-классы и встречи с участниками боевых действий.

Первым совместным проектом станет марафон «О подвиге и героизме в разные времена». Он пройдет в сентябре в гимназии № 8 и лицее № 4. К нему присоединятся все школы городского округа Коломна. Для ребят проведут выставку, посвященную подвигу детей в годы Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах. Старшеклассники примерят на себя роль экскурсоводов.

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Коломна Школы
07 августа 2024, 09:15
Тротуар на улице Юрия Сергеева в Озерах построят к середине августа
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Строительство новой пешеходной дорожки стартовало на улице Юрия Сергеева в Озерах. Работы завершат к 12 августа.

С появлением тротуара жители больше не будут вынуждены нарушать правила дорожного движения, передвигаясь вдоль проезжей части. Протяженность дорожки составит 397 метров.

Подрядчики проведут земляные работы, уложат подушку из песка и основание дорожки из щебня, а после установят бордюры и закатают асфальт. Также проведут регулировку высоты колодцев, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

«Работы по строительству тротуара вдоль улицы Юрия Сергеева в Озерах планируется закончить в срок до 12 августа», - рассказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

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Коломна Строительство Дороги
06 августа 2024, 23:10
Рекордное за сутки число обращений зарегистрировали в МОДКТОБ
Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
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В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице зарегистрировали 27 обращений за одну ночь. Это стало рекордом этого лета.

За помощью обратились сразу 37 пациентов. Рост обращений летом в больнице связали с каникулами - большую часть времени дети предоставлены сами себе, поскольку не ходят в школу и не посещают кружки и секции.

«Главный совет для родителей - следите за детьми, страхуйте их на уличных спортивных площадках, горках, детских площадках», - заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он также призвал взрослых позаботиться о безопасности детей во время катания на роликах и самокатах.

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Дети Больницы Врачи Лайфхаки
06 августа 2024, 23:07
В Московском областном центре крови рассказали, какой вес должен быть у донора
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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В Московском областном центре крови рассказали почему вес донора важен. Несмотря на желание помочь нуждающимся — врачи уверены, что нельзя забывать и о собственном здоровье.

Однако не только недостаток веса может стать противопоказанием - учитывается «здоровая» цифра индекса массы тела «Перед донацией врач-трансфузиолог обязательно оценивает уровень ИМТ у всех доноров крови и компонентов. Для допуска к донации ИМТ должен составлять от 18,5 до 40,0», - рассказали в Московском областном центре крови.

Жители Подмосковья могут сдать кровь в Московском областном центре крови или его филиалах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС, временную регистрацию, если нет постоянной. Процедуру донации могут пройти все желающие, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний к забору крови.

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Подольск Щелково Воскресенск Больничный
06 августа 2024, 22:49
Кинопоказ и лекцию в честь 180-летия художника Ильи Репина провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Встречу в честь 180-летия со дня рождения известного русского художника Ильи Репина организовали в Центральной детской школе искусств в Химках. Ученикам показали документальный фильм, посвященный живописцу, и рассказали историю его жизни.

Илья Репин известен как мастер психологического портрета. Его работы изображают ключевые моменты в истории государства. Репин сделал неоценимый вклад в отечественную художественную школу: его считают родоначальником такого течения в искусстве, как передвижничество. Полотна «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали» знакомы каждому. Личность великого художника в своей кинокартине постарался раскрыть режиссер Алексей Васильев.

«Уверена, что каждый, кто был на показе, открыл для себя что-то новое в творчестве Репина. Очень рада, что на мероприятии присутствовало много молодёжи! Ведь знание своей истории и гордость за ее великих деятелей - это основа нашего будущего», - отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, что ранее в Химках прошла познавательная лекция, посвященная легендарному космонавту, дважды Герою Союза Советских Социалистических Республик Валерию Быковскому.

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Химки Картины Художники

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