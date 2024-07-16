16 июля 2024, 21:04

Школы Истры проверили перед началом учебного года

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Образовательные учреждения подготавливают к началу нового учебного года в городском округе Истра. Основной акцент сделан на вопросах безопасности.

Осматривать школы и детские сады начали с середины июля, комиссия проверяет состояние кабинетов, пищеблоков, столовых, спортивных и музыкальных залов. В нее входят представители управления образования, культуры, медицины, безопасности и Роспотребнадзора.

Проверяют объекты на санитарную и гигиеническую безопасность, соответствие правилам и нормам СанПиН, а также на безопасность самого здания. Подготовку всех образовательных объектов закончат к августу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Детские сады Образование
16 июля 2024, 21:31
Центр интегративной медицины открылся в Подмосковье
Телеканал «360»
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Минздрав Московской области активно внедряет современные методы терапии. Так, в Подмосковье открылся центр интегративной медицины. Пациентам с какими заболеваниями там смогут помочь рассказала главный врач научно-практического центра интегративной медицины Наталья Кондрашова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист подчеркнула, что в реализации проекта помогло правительство Московской области. При этом на территории региона расположены 10 центров, где медицинские специалисты оказывают необходимые консультации пациентам.

«Аудитория очень широкая. У нас основной профиль - неврология, но мы так же захватываем кардиологию», - указала специалист.

Наталья Кондрашова также объяснила, как работают специалисты с пациентами. При этом с пациентами используют инновационные методы лечения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минздрав Врачи Медицина
16 июля 2024, 21:05
Пловец из Истры Герман Зажирский победил на первенстве России
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Спортсмен из городского округа Истра Герман Зажирский завоевал призовые места на всероссийских соревнованиях по плаванию. В них приняли участие более 900 спортсменов из 60 регионов страны.

Пловец выиграл золото на дистанции 100 метров баттерфляй и серебро на 200 метров баттерфляй среди юниоров 16 - 18 лет. Он готовился к этим соревнованиям в спортивной школе имени Федоровича в Истре.

Теперь спортсмен готовится к выступлению в финале кубка России, который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Золото
16 июля 2024, 21:04
Жительница Истры Таисия Галкина победила в забеге «Суперлига Подмосковья»
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Юная спортсменка из Истры Таисия Галкина приняла участие в соревновании «Суперлига Подмосковья». В нем состязались более 1700 любителей бега.

На третьем старте летнего сезона «Суперлига Подмосковья» спортсменка Истринской спортивной школы Таисия Галкина стала победителем на дистанции 600 метров. Проходил чемпионат в Сергиевом Посаде, и он стал самым массовым в этом летнем сезоне в Подмосковье.

Начали соревнование с забегов взрослых. Для них подготовили дистанции на три, пять, десять и 20 километров. После пробежали юные спортсмены от четырех до 11 лет. Они преодолели 300 и 600 метров. Истринская спортсменка стартовала на дистанции в 600 метров и достигла финиша первой.

После забега участники посетили экскурсию по достопримечательностям Сергиева Посада.

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Спортсмены Истра
16 июля 2024, 20:31
Завод косметики из натуральных ингредиентов откроют в Подмосковье в сентябре
Телеканал «360»
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Российская косметика из натуральных ингредиентов активно внедряется на рынок сбыта в стране и с успехом замещает импортную. О том, как удалось наладить замещение, а также о мерах поддержки Подмосковья рассказал учредитель компании «Аравия» из Протвина Олег Востриков в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист подчеркнул, что получил участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Завод расположен в Серпухове. На сегодняшний день специалисты проводят финальные работы на объекте. Сдать предприятие в эксплуатацию планируют уже в сентябре.

«Программа очень важна. До того, как мы получили участок по льготной программе, долго определялись с местом. Участок, который мы получили, был оснащен всеми коммуникациями. Все, что было необходимо для строительства, нам помогли», - отметил Олег Востриков.

Востриков подчеркнул, что в планах у компании - построить еще один большой складской производственный комплекс. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время, если правительство Подмосковья одобрит проект.

«Есть возможность выбрать участок. Смотрите параметры, узнаете, подходит участок или нет, и выбираете его», - отметил специалист.

Он подчеркнул также, что строительство производства создаст свыше 170 новых рабочих мест. При этом компания входит в реестр подмосковных брендов «100% Подмосковье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Косметика

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