Школы Истры проверили перед началом учебного года

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Осматривать школы и детские сады начали с середины июля, комиссия проверяет состояние кабинетов, пищеблоков, столовых, спортивных и музыкальных залов. В нее входят представители управления образования, культуры, медицины, безопасности и Роспотребнадзора.

Проверяют объекты на санитарную и гигиеническую безопасность, соответствие правилам и нормам СанПиН, а также на безопасность самого здания. Подготовку всех образовательных объектов закончат к августу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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