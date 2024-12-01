Школы и детские сады в Лобне украсили к Новому году

Готовиться к Новому году начали задолго до праздника - кабинеты и холлы украсили еще за месяц до Нового года.

«С каждого класса мы берем по украшению, и вот наш класс тоже принял участие. Камин, который стоит сзади, делали наши замечательные мамы. Постепенно мы украшаем нашу школу, надеемся, что она будет самой лучшей в городе», - сказала ученица 5 класса София Гогулина.

В лицее «Авиатика» учатся более 1500 тысяч учеников. Украшали учебное заведение не только воспитанники, но и родители.

«У нас лицей очень-очень большой. Мне кажется, что у детей уже должна быть атмосфера праздника. У нас есть одна единая тема - это русская зима. Каждый классный руководитель придерживается этой тематики, и каждый наш класс будет украшен в русскую зиму», - сказала педагог-организатор лицея «Авиатика» Татьяна Слесаренко.

Украшать школы и детские сады в Лобне - давняя традиция. Каждый год образовательные учреждения выбирают тематику, которой будут соответствовать украшения. Например, в школе № 9 воцарилась сказка. Каждый класс старается проявить фантазию: кто-то использует трафареты и краски, кто-то - аппликации из бумаги или фольги. Старшие ребят развешивают на елке игрушки и гирлянды, а младшие вырезают снежинки и мастерят подарочные коробки.

«Мы хотели сделать сказку для наших детей, потому что школа занимает очень большое место в жизни каждого человека, и школа - это маленькая жизнь, которая у наших детей началась только сейчас - в первый год. Новый год - это, конечно же, чудеса и сказки», - сказала мама ученика 1 класса Татьяна Андрусевская.

Педагоги уверенны, что подготовка к Новому году не только развлекает ребят, но и воспитывает: они учатся работать в команде ради общего результата.

«Конечно, новый год - это всегда праздник. Дети с удовольствием готовятся к этому празднику. У нас в планах - мастерить различные поделки. В прошлом году у нас был парад снеговиков, в этом году - герои русских сказок. Будем рисовать, лепить, раскрашивать», - добавила классный руководитель Татьяна Самерханова.

Воспитанники детских садов и их родители украшают не только внутренние помещения, но и детские площадки на улице. В «Чайке» под туями поселили сказочных зверей.

«Огромная благодарность нашим родителям, сотрудникам и коллегам. Пускай все то, что мы делаем для наших детей, обязательно их радует», - добавила директор школы № 9 Ирина Кырма.

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