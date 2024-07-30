Школы и детские сады Богородского округа подготовили к учебному году

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Комиссия проверила 31 образовательное учреждение Богородского городского округа. Все они готовы принять детей и обеспечить им комфортные и безопасные условия для обучения.

Эксперты комиссии оценивали условия для безопасного пребывания детей, техническое оснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание проверяющие обращали на пожарную безопасность.

Отметим, что после капитального ремонта 1 сентября в муниципалитете откроются Центры образования № 8 и № 21.