Школу вблизи деревни Ермолино Ленинского округа построят в 2025 году

Сейчас на стройке работают 211 человек и 15 единиц техники. Подрядчик занимается фасадными и внутренними отделочными работами, монтажом наружных инженерных систем, укладкой плитки и заливкой полов.

В четырехэтажной школе площадью 17 тысяч квадратных метров разместятся блоки для начальной и основной школы. В здании будут просторные классы, лаборатории, мастерские, спортивные и актовый залы, библиотека с медиатекой, IT-зона и столовая. Открытие школы запланировано на начало 2025 года.

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