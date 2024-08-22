Школу в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове откроют в сентябре

Первый урожай получили в крестьянско-фермерском хозяйстве «Сады Коломны». В ближайшие три года на ферме планируют освоить около 20 гектаров земли.

Хозяйство «Сады Коломны» работает с марта этого года. Сейчас посадки располагаются на территории в шесть гектаров. За три года руководство фермы планирует посадить еще три гектара клубники, четыре гектара малины и 10 гектаров голубики, а также плантацию японской жимолости.

Руководитель фермы Владимир Булгаков рассказал о планах по развитию главе муниципалитета Александру Гречищеву и депутату Мособлдумы Игорю Исаеву. По его словам, урожайность может составить 18-20 тонн ягод с гектара уже в следующем году.

При этом продажи хотят вести только в розницу, обеспечивая ягодами жителей Озер, Коломны и близлежащих округов.

«Сейчас мы продолжаем привлекать аграриев, помогаем им развивать свое дело, чтобы наши земли не пустовали, а жители были обеспечены качественной и вкусной продукцией местных фермеров», - прокомментировал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Также для гостей провели экскурсию по плантациям.

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