Школу в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове достроят к 2025 году

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На данный момент строители выполнили монолитные работы, а также завершили кладку внешних и наружных стен. Здание уже подключили к инженерным сетям. На финальном этапе находится монтаж остекления.

Согласно проекту, в здании появятся учебные классы, кабинеты с лабораториями, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, спортивные и актовый залы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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