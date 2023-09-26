Школу в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове достроят к 2025 году
Строительная готовность школы в ЖК «Заречье Парк» превысила 50%. Образовательное учреждение откроется в 2025 году для 600 школьников.
На данный момент строители выполнили монолитные работы, а также завершили кладку внешних и наружных стен. Здание уже подключили к инженерным сетям. На финальном этапе находится монтаж остекления.
Согласно проекту, в здании появятся учебные классы, кабинеты с лабораториями, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, спортивные и актовый залы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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