24 мая 2024, 11:50

Школу в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе откроют к осени

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В микрорайоне «Восточное Бутово» Ленинского городского округа активно ведется строительство крупной школы на 1500 мест. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично проверил прогресс работ на строительной площадке, подчеркнув важность данного объекта для местных жителей.

Новая школа станет долгожданным решением проблемы переполненности единственного учебного заведения в районе, куда ходят более 3000 учеников. Глава подчеркнул, что это позволит детям заниматься дополнительным образованием и избавит их от необходимости учиться во вторую смену.

На данный момент строительство школы находится на 78% готовности. На объекте трудятся около 160 человек и используется пять машин техники. Уже начато благоустройство прилегающей территории и создание школьного стадиона.

Отметим, что проект осуществляется в рамках договора о комплексном развитии территорий с использованием внебюджетных средств. Открытие школы запланировано к 1 сентября.

Кроме того, в Боброво продолжается строительство шестого детского сада на 325 мест, где готовность на текущий момент составляет 38%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Строительство Ленинский округ
24 мая 2024, 12:49
Более 40 антитеррористических тренировок прошло в «Мострансавто» с января
Минтранс Подмосковья
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Компания «Мострансавто» провела 41 антитеррористическую тренировку с начала года. Мероприятия прошли на различных транспортных объектах. В учениях принимали участие представители правоохранительных органов, экстренных служб, охранных предприятий и городских администраций.

Тренировки охватывали все подразделения компании и состояли из практической и теоретической частей, включая моделирование чрезвычайных ситуаций с последующим разбором действий. Например, в одном из автобусных парков города Балашиха отрабатывались действия персонала и службы безопасности при обнаружении подозрительного предмета в салоне автобуса после его возвращения в парк.

В Дмитрове также отработали порядок действий руководства и сотрудников компании при обнаружении бесхозного предмета на въезде на автовокзал, а также их взаимодействие с правоохранительными и специальными службами муниципалитета.

«Мострансавто» напоминает, что при обнаружении подозрительного или бесхозного предмета на автовокзале, автостанции или в автобусе, следует сообщить об этом сотруднику службы безопасности или водителю, не трогая объект.

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Школы Строительство Ленинский округ
24 мая 2024, 12:48
Минздрав Подмосковья поздравил фармацевтов с профессиональным праздником
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Сеть аптек «Мособлмедсервис» — единственная государственная аптечная сеть в Московской области. В рамках Дня фармацевтического работника России для сотрудников  организации провели тематический брифинг. Участники обсудили новую систему мотивации и планы развития профсоюзного движения.

«Коллектив большой - более 300 аптек в Московской области, поэтому подходим планово к их организации и проведению. На сегодня свыше 75% сотрудников - члены профсоюза, это более 800 человек», - сообщила председатель первичной профсоюзной организации «Мособлмедсервис» Марина Федорова.

По ее словам, у организации есть своя футбольная команда. Помимо этого, работникам выплачивают компенсации занятий фитнесом.

На встрече сотрудники аптечных пунктов, работающие в организации с момента открытия и имеющие охват профсоюзного членства не ниже 75%, получили почетные грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

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Здравоохранение Врачи
24 мая 2024, 12:38
Школьников из Подмосковья пригласили на хакатон о применении нейросетей
Медиасток.рф
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Учеников с восьмого по 11-й класс и студентов колледжей из Подмоковья пригласили на бесплатный хакатон о применении искусственного интеллекта в образовании.

Как рассказали в Мингосуправления Подмоковья, принять участие в хакатоне могут школьники и студенты, которые увлекаются дизайном, программированием, продакт-менеджментом, аналитикой, кибербезопасностью и нейросетями. Они смогут применить свои знания на практике и сделать вклад в будущее образования.

Командам предложат в сжатые сроки разработать прототип с основным функционалом, после чего они представят свои решения, которые будут использовать искусственный интеллект для улучшения процесса оубчения.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 12 июня по ссылке.

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Школьники Студенты Образование
24 мая 2024, 12:36
Строительство подземного пешеходного перехода началось на станции Купавна
Телеканал «360»
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Подземный пешеходный переход начали строить на станции Купавна в Богородском округе. Он соединит новую и старую части города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

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Новый пешеходный тоннель заменит два наземных перехода. Это повысит уровень безопасности на станции. С его помощью жители не только смогут добраться в другие микрорайоны, но и получат возможность безопасно выходить на платформу № 2.

«Железнодорожники уже подготовили котлован для прокладки тоннельной части будущего перехода», - сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Кроме того, в Богородском городском округе до конца года установят ограждения вдоль железнодорожных путей. Доступ для нарушителей в зону транспортной безопасности будет закрыт.

Богородский

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