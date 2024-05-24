Школу в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе откроют к осени

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Новая школа станет долгожданным решением проблемы переполненности единственного учебного заведения в районе, куда ходят более 3000 учеников. Глава подчеркнул, что это позволит детям заниматься дополнительным образованием и избавит их от необходимости учиться во вторую смену.

На данный момент строительство школы находится на 78% готовности. На объекте трудятся около 160 человек и используется пять машин техники. Уже начато благоустройство прилегающей территории и создание школьного стадиона.

Отметим, что проект осуществляется в рамках договора о комплексном развитии территорий с использованием внебюджетных средств. Открытие школы запланировано к 1 сентября.

Кроме того, в Боброво продолжается строительство шестого детского сада на 325 мест, где готовность на текущий момент составляет 38%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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