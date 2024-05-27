Школу в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют к сентябрю

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Объект будет готов к вводу в эксплуатацию 12 августа. Это подтвердил заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов. Он провел обход территории вместе с главным экспертом отдела капитального строительства и реализации программ управления строительного комплекса Анной Груздевой, представителями управляющей компании и жителями.

Школу на Трубецкой улице возводят по президентской программе национального проекта «Образование». Ее планируют открыть 1 сентября.

Основные вопросы жителей касались благоустройства территории, которая прилегает к школе. Они также попросили рассмотреть возможность установки на территории жилого комплекса опорного пункта полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школу № 7 в Дзержинском планируют открыть в 2025 году.

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