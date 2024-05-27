27 мая 2024, 15:13

Школу в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют к сентябрю

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Современная школа строится в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Образовательное учреждение рассчитано на 1500 мест.

Объект будет готов к вводу в эксплуатацию 12 августа. Это подтвердил заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов. Он провел обход территории вместе с главным экспертом отдела капитального строительства и реализации программ управления строительного комплекса Анной Груздевой, представителями управляющей компании и жителями.

Школу на Трубецкой улице возводят по президентской программе национального проекта «Образование». Ее планируют открыть 1 сентября.

Основные вопросы жителей касались благоустройства территории, которая прилегает к школе. Они также попросили рассмотреть возможность установки на территории жилого комплекса опорного пункта полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что школу № 7 в Дзержинском планируют открыть в 2025 году.

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Благоустройство Школы Строительство Балашиха
27 мая 2024, 16:28
Более 270 компаний Подмосковья вошли в нацпроект «Производительность труда»
фото РЦК МО
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Бизнес-встреча о реализации нацпроекта «Производительность труда» прошла на площадке компании «ФОТОТЕХ» в Игнатьево. Организатором мероприятия выступила администрация Сергиево-Посадского округа.

Цель нацпроекта - обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях. Его срок реализации завершится в 2024 году.

Благодаря участию в проекте компании получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой, нефинансовой других поддержек. Например, предприятия получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства и логистики.

На данный момент более 270 предприятий Подмосковья стали участниками нацпроекта «Производительность труда». С его помощью снижается время протекания процессов и незавершенное производство, увеличивается выработка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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Нацпроекты Экономика
27 мая 2024, 16:27
Экоакция «Чистый лес» прошла в микрорайоне 1 Мая в Балашихе
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Акция «Чистый лес» прошла в Балашихе. Участники субботника навели порядок на территории площадью в 2,4 гектаров в микрорайоне 1 Мая.

Субботник провели в Горенском лесничестве. Участвовали местные жители, волонтеры, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа Ян Вергун, а также сотрудники предприятий округа и управляющей компании.

Активисты убирали мусор и валежник. Инвентарь предоставил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Хартия». Также на мероприятии провели лекцию по сортировке мусора. Участники акции после уборки высадили 52 дуба вблизи озера.

«Пришли помочь в уборке леса. Я поддерживаю идею такой акции. Важно сохранять чистоту природы, чтобы всем было приятно проводить здесь время. Я сегодня здесь со своими младшими детьми, у меня их четверо. С детства их приучаю к заботе о природе», - рассказала жительница микрорайона 1 Мая Ангелина Векилян.

Акция «Чистый лес» проводится при поддержке партии «Единая Россия» с 2023 года. Она проходит в рамках реализации нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал воспитанникам семейного центра «Дмитровский» саженцы клубники.

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Природа Балашиха Экология Мусор
27 мая 2024, 16:19
В 2024 году в Подмосковье будут внедрены 25 адаптивных светофоров
Пресс-служба Минздрава МО
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Новый рентген-аппарат появился в поликлинике № 1 Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Его установили вместо устаревшего диагностического оборудования, не отвечающего современным требованиям.

«Мы проводим большую работу по замене аналогового тяжелого оборудования на современное цифровое. В Пушкинской больнице обновили уже три рентген-аппарата, в ближайшее время введем в работу еще три. На эти цели было направлено более 115 миллионов рублей», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новое оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговым предшественником. В частности, более высокое качество изображения, низкую лучевую нагрузку, а главное, не нужно ждать - просмотр снимка доступен врачу сразу после исследования.

В ведомстве отметили, что медтехнику закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Врачи Поликлиники
27 мая 2024, 16:12
День деревни Чемодурово отметили в Воскресенском округе
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Мероприятия в честь Дня деревни Чемодурово прошли в Воскресенском городском округе. Праздник организовали рамках инициативы «Лето в Подмосковье».

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Для гостей создали интерактивную игровую и фотозону, провели мастер-классы и уроки верховой езды, открыли художественную мастерскую, а также организовали аттракционы, батуты, мобильную библиотеку, выставку ручной работы, а также кафе под открытым небом. Для самых маленьких устроили захватывающее шоу мыльных пузырей от благотворительного проекта «Дари тепло». На уличной сцене прошел праздничный концерт, открытый выступлением театра ростовых кукол «Софит».

Традиционно отметили заслуги местных жителей в развитии деревни. В адрес долгожителей, юбиляров, новорожденных, выпускников и спортсменов прозвучали много теплых и добрых слов. В течение вечера творческие коллективы и солисты городского округа Воскресенск радовали аудиторию своей музыкой.

Украшением программы стало выступление образцового коллектива «Фольклорный театр „Вечерка“. Завершился праздник дискотекой.

Праздники Воскресенск

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