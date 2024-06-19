Школу в ЖК «Пехра» в Балашихе достроят к концу лета

Новое здание на Трубецкой улице станет филиалом школы № 27. Его площадь составит более 25 тысяч квадратных метров. Здесь будут большие кабинеты и просторные коридоры. Новая школа будет отвечать всем требованиям безопасности. В центральном фойе для детей посадят живые деревья, установят панорамные окна и стеклянные стены. Учреждение украсят 3D-панно над центральным входом с изображением Прометея.

На данный момент в учреждении ведется монтаж инженерных сетей, кровельные работы, прокладка наружных и внутренних сетей, черновая отделка и монтаж дверей. На объекте трудятся порядка 300 человек и восемь единиц техники.

Директор учреждения Наталья Антонюк рассказала, что в новой школе будут работать преподаватели из разных городов России и Европы. Например, обучать детей истории будет педагог из Дании.

«Он победитель конкурса „Лучший учитель посольских школ“. Также мы ждем учителей из Калининграда, Салехарда, Липецка и Старого Оскола. И каждый из них заинтересован в том, чтобы прийти в эту школу с новейшим оборудованием. Ждем открытия нашей школы, она даст возможность юным жителям жилого комплекса „Пехра“ получать образование в шаговой доступности», - рассказала Антонюк.

В четырехэтажном здании предусмотрено размещение учебных классов, групп продленного дня, трех спортивных залов, кабинетов логопеда, психолога и блока начальной школы. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, зона отдыха, площадки для спортивных игр и проведения общешкольных мероприятий.

Уникальная школа победила на конкурсе ассоциации проектировщиков Московской области. Здание возводят в рамках национального проекта «Современная школа». Строительство планируют закончить к концу лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Она примет 2,2 тысячи учеников уже этой осенью.

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