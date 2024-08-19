Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют в сентябре

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами, представителями управления образования и директорами школ проверила готовность самого крупного образовательного учреждения в городе. Школа в микрорайоне № 17 А, рассчитанная на 1735 учеников, полностью готова к приему детей.

Для учеников уже закупили книги и методички, которые приедут на следующей неделе. Обеспечит безопасность школьников пешеходный переход с зеброй и соответствующими дорожными знаками. Сейчас в учреждении осталось только завершить установку мебели и поста охраны.

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