27 февраля 2024, 12:42

Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют к сентябрю

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Самую большую школу городского округа Мытищи откроют в жилом комплексе «Новое Медведково» 1 сентября. Учреждение рассчитано на 1735 мест.

Микрорайон 17А - один из самых молодых и густонаселенных в округе. Здесь проживает много семей с детьми. Новая школа разгрузит существующую гимназию № 33. Учреждение откроют к началу учебного года.

На сегодняшний день общая строительная готовность объекта достигает 48%. Выполнены монолитные и кладочные работы, завершен первый этап по кровле, установлены окна, также закрыт тепловой контур здания и запущено отопление. Параллельно ведутся работы по отделке технических помещений, устройству инженерных систем и монтаж керамогранита на фасаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Мытищи
27 февраля 2024, 14:04
Голосование по установке видеокамер системы «Безопасный регион» началось на «Доброделе»
Unsplash
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Голосование по выбору мест для установки камер системы «Безопасный регион» началось на «Доброделе». По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова, перечень сформировали на основании пожеланий жителей.

«В списке для голосования представлено 605 участков в 48 городских округах. Приглашаю жителей нашего региона принять участие в голосовании и определить те места, где камеры нужны в первую очередь», - подчеркнул Баранов.

Голосование продлится до 10 марта. На установку новых камер в Московской области выделили почти 1,2 миллиарда рублей. Напомним, сейчас в Подмосковье работает более 133 тысяч систем видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
27 февраля 2024, 14:03
Вице-премьер России Белоусов посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия» в День предпринимательства
Сергей Хакимов
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Сегодня на выставке «Россия» на ВДНХ проходит День предпринимательства. В его рамках стенд Подмосковья представил свои инвестиционные и промышленные достижения, а гостей встречала голографический гид Прасковья. Стенд также посетил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева указала, что Подмосковье поддерживает предпринимателей и производителей. Для них создается необходимая инфраструктура и развивается логистика.

«Все это мы и отразили в наших презентациях ко Дню предпринимательства, с помощью современных технологий создав иллюзию „полного погружения“. Сделали интерактивную карту ОЭЗ и виртуальный 3D- тур по ОЭЗ „Дубна“, позволяющие получить представление о промышленной инфраструктуре региона и работе его предприятий, а также представили проект „100% Подмосковье“, который дает узнать как можно больше о наших компаниях и их продукции», - рассказала Екатерина Зиновьева.

Новая программа «100% Подмосковье» призвана поддерживать местные бренды и компании, а также продукцию, созданную в регионе. В ее рамках предусмотрены различные меры поддержки для участников проекта, а также проведение тематических мероприятий, на которых компании имеют возможность представить свои товары широкой аудитории.

Посетители стенда также смогли ознакомиться с работой резидентов ОЭЗ «Дубна», обратившись к анимированной 3D-инвесткарте Московской области. Кроме того, подмосковные предприятия провели для них различные мастер классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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Инвестиции Промышленность Выставка-форум «Россия»
27 февраля 2024, 13:52
Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоемах во время оттепели
Главное управление МЧС России по Московской области
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Инспекторы МЧС и сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды на подмосковных водоемах. Они напомнили жителям об опасности выхода на лед в период оттепели.

Как рассказали в МЧС, рейды направлены на предотвращение несчастных случаев. В ходе патрулирований спасатели пообщались с рыбаками и отдыхающими и напомнили правила безопасности. Они особенно важны из-за скорого наступления тепла.

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Подмосковье днем плюсовую температуру воздуха, а значит повышается опасность для граждан, которые предпочитают проводить свой досуг на льду водоемов. Рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить возможность посещения водных объектов, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций. Лед в эти дни начнет интенсивно таять, поэтому риск провалиться существенно увеличивается», - отметили ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
27 февраля 2024, 13:45
Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю
ЦБДД
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За неделю в Подмосковье переместили на штрафстоянку 3,2 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 246 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают соблюдать ПДД и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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