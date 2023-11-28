Школу в ЖК «Надежда» в Ступине достроят к осени 2024 года

Предыдущий подрядчик срывал сроки строительства новой школы, и в октябре 2021 года с ним расторгли контракт. В апреле 2022-го определили нового подрядчика.

«Работы идут хорошим темпом, на стройке работают более 60 человек. Планируем, что к концу года контур будет закрыт. С той стороны уже закрывается, идет остекление, подвод тепла. В начале следующего года тепло в помещениях будет, чтобы делать внутренние работы», - рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Монолитные работы завершены на 95%. Вскоре специалисты приступят к внутренней отделке помещений. Темпы работ соответствуют графику. Сергей Мужальских, местные депутаты, общественники и представители Молодежного парламента округа будут сопровождать стройку вплоть до открытия учебного заведения, которое намечено на 1 сентября 2024 года.

В новой школе разместят учебные классы, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовую с пищеблоком, медкабинет и административные помещения. На территории появится стадион с беговыми дорожками, а также спортивные площадки, места для отдыха и мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Предыдущий подрядчик срывал сроки строительства новой школы, и в октябре 2021 года с ним расторгли контракт. В апреле 2022-го определили нового подрядчика.

«Работы идут хорошим темпом, на стройке работают более 60 человек. Планируем, что к концу года контур будет закрыт. С той стороны уже закрывается, идет остекление, подвод тепла. В начале следующего года тепло в помещениях будет, чтобы делать внутренние работы», - рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Монолитные работы завершены на 95%. Вскоре специалисты приступят к внутренней отделке помещений. Темпы работ соответствуют графику. Сергей Мужальских, местные депутаты, общественники и представители Молодежного парламента округа будут сопровождать стройку вплоть до открытия учебного заведения, которое намечено на 1 сентября 2024 года.

В новой школе разместят учебные классы, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовую с пищеблоком, медкабинет и административные помещения. На территории появится стадион с беговыми дорожками, а также спортивные площадки, места для отдыха и мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».