Школу в селе Павловская Слобода под Истрой достроят к сентябрю

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Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта превысила 65%. На площадке трудятся более 180 человек.

«Ведется монтаж стеновых панелей, системы вентиляции, укладка плитки, отделочные работы, монтаж сантехнического оборудования и напольного покрытия. На прилегающей территории ведется устройство основания под стадион, проездов и тротуаров. Работы в графике», - уточнили в ведомстве.

В здании обустроят блоки начальной школы на 400 мест, а также основной и старшей - на 700. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров.

В учреждении будут работать кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, IT-полигон, помещения для внеклассных занятий и физкультуры, актовый зал, библиотечный центр и многое другое.

На территории создадут места для занятий спортом и проведения мероприятий, а также игровые площадки.

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