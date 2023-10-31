31 октября 2023, 15:49

Школу в селе Немчиновка достроят к концу 2023 года

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Читайте нас в: Google Новости

Возведение школы в селе Немчиновка завершат в декабре. Сейчас на объекте работает около 200 человек и пять машин. Глава Одинцовского округа побывал на стройплощадке.

Рабочие выполняют облицовку фасада, устанавливают окна, внутренние перегородки и вентиляционную систему. Также благоустраивают прилегающую территорию: многофункциональную физкультурно-спортивную зону и стадион с беговыми дорожками и площадкой для воркаута. В новой школе смогут учиться 550 детей: 200 - в начальной, 250 - в основной и еще 100 - в старшей.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обсудил с местными жителями, не скажется ли на качестве услуг ЖКХ присоединение новой школы к сетям.

«Вместе с общественниками пообщались с представителями подрядчика. Выяснили, что необходимые резервы тепловой мощности у местной котельной есть. Вопросы по электричеству и канализации в ближайшее время будут дополнительно проработаны», - сказал Андрей Иванов.

По проекту для снабжения школы электричеством запланировано строительство отдельной трансформаторной подстанции. Подключение к канализационным сетям тоже не должно сказаться на жителях села, так как пиковые нагрузки у образовательного учреждения и жилого сектора приходятся на разное время.

Подмосковье год за годом выводит образование на новый уровень. С осени, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , три уникальных образовательных кластера региона вышли на полную мощность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы Строительство Образование
31 октября 2023, 15:58
Жителям Подмосковья напомнили о необходимости делать взносы на капремонт
УТНКР
Читайте нас в: Google Новости
Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах Подмосковья обязаны делать взносы на капремонт. Об этом напомнили в региональном Министерстве ЖКХ.

Минимальный размер взноса составил в этом году 14 рублей в месяц на один квадратный метр. Обязанность по уплате возникает после того, как жилой дом включат в региональную программу капитального ремонта. Оплачивать должны все собственники, исходя из площади своих помещений.

Оплатить взнос на капремонт по квитанциям МосОблЕИРЦ можно без комиссии и со скидкой через Систему быстрых платежей в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
31 октября 2023, 15:43
Операцию по замене разрушенных костей челюсти на титановые провели в больнице в Пушкино
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Мать четырех детей обратилась в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы после того, как практически лишилась челюсти — перелом кости произошел на фоне онкологического заболевания. Врачи провели сложную операцию и заменили пораженный участок на титановую модель.

Вскоре после рождения четвертого ребенка 40-летняя женщина столкнулась с тяжелым заболеванием. У нее диагностировали третью стадию рака молочной железы.

Врачи начали комплексное лечение, в состав которого входила и химиотерапия. В это же самое время ухудшилось здоровье зубов, что часто бывает у женщин после родов. Многодетная мать обратилась за помощью в частную стоматологическую клинику, где ей удалили зуб. Это и спровоцировало тяжелые последствия.

«Дело в том, что в состав комплексной терапии больных с различными онкологическими заболеваниями входят и бисфосфонаты. Эти препараты влияют на костный метаболизм, и во время их приема нежелательно совершать какие-либо стоматологические манипуляции. Под запретом даже профессиональная гигиена», - объяснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

После удаления зуба рана долго не заживала, а затем воспалительный процесс перешел на челюсть, поражая кости и мягкие ткани. Через год произошел патологический перелом челюсти.

Врачи Пушкинской больницы начали лечение пациентки. Они подготовили 3D-модель челюсти, по которой ориентировались во время многочасовой операции. Пораженные ткани удалили, а вместо разрушенной кости установили титановую пластину с искусственным суставом.

Сейчас пациентка уже выписана домой и продолжает лечить основное заболевание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина Пушкино
31 октября 2023, 15:20
Студентов и молодых специалистов Подмосковья пригласили на проект «Карьерная мастерская»
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Молодые специалисты и студенты из Подмосковья смогут принять участие в мероприятиях федерального проекта «Карьерная мастерская». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Проект «Карьерная мастерская» способствует формированию кадрового резерва страны и помогает молодежи трудоустроиться. В рамках мероприятия проходят вебинары, лекции, мастер-классы, которые позволяют определиться с будущей профессией и подготовиться к собеседованиям.

На встречах можно лично пообщаться с представителями компаний, экспертами, задать вопросы о трудоустройстве. На платформе регулярно размещаются вакансии для студентов и молодых специалистов. Уже сейчас там проходят первые мероприятия, открытые для всех желающих. Это хорошая возможность для молодежи узнать о востребованных профессиях и реалиях рынка труда.

Найти подробную информацию о проекте и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте career.xsignum.com.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 50 миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство школ и детских садов в 2024 году. В планах - построить около 40 образовательных объектов.

Студенты Минобразования Подмосковья Образование
31 октября 2023, 14:53
Мособлконтроль стал лидером по финансовому менеджменту в Подмосковье
Главное контрольное управление Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Мособлконтроль стал одним из лидеров по оценке качества финансового менеджмента среди главных администраторов бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета региона за первое полугодие 2023 года. Ведомства оценивали по 35 показателям.

Как рассказали в Мособлконтроле, исполнение бюджета ведомства за первое полугодие составило 53,91% при нормативе 45%, а объем принятых бюджетных обязательств, связанных с закупками, - 78,04% при норме 60%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рейтинги

Новости по теме