Школу в селе Немчиновка достроят к концу 2023 года

Рабочие выполняют облицовку фасада, устанавливают окна, внутренние перегородки и вентиляционную систему. Также благоустраивают прилегающую территорию: многофункциональную физкультурно-спортивную зону и стадион с беговыми дорожками и площадкой для воркаута. В новой школе смогут учиться 550 детей: 200 - в начальной, 250 - в основной и еще 100 - в старшей.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обсудил с местными жителями, не скажется ли на качестве услуг ЖКХ присоединение новой школы к сетям.

«Вместе с общественниками пообщались с представителями подрядчика. Выяснили, что необходимые резервы тепловой мощности у местной котельной есть. Вопросы по электричеству и канализации в ближайшее время будут дополнительно проработаны», - сказал Андрей Иванов.

По проекту для снабжения школы электричеством запланировано строительство отдельной трансформаторной подстанции. Подключение к канализационным сетям тоже не должно сказаться на жителях села, так как пиковые нагрузки у образовательного учреждения и жилого сектора приходятся на разное время.

Подмосковье год за годом выводит образование на новый уровень. С осени, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , три уникальных образовательных кластера региона вышли на полную мощность.

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