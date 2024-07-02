02 июля 2024, 11:05

Школу в селе Красный Путь откроют после капитального ремонта 1 сентября

Министерство строительного комплекса Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Капитальный ремонт школы продолжается в селе Красный путь. На данный момент готовность объекта оценивают в 60%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Выполняется устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах, фасадные работы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Строители также проводят работы по устройству входной группы, эвакуационного выхода и внешнего ограждения. В ближайшие дни начнется установка оконных блоков. Во всех помещениях стены уже подготовили к покраске. Отмечается, что обновленное образовательное учреждение откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы
02 июля 2024, 12:28
Марина Капустина стала руководителем акушерского отделения МОНИИАГ
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
Читайте нас в: Google Новости
Новый руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Марина Капустина приступила к выполнению своих обязанностей в июне. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

«На должность руководителя отделения, в котором родоразрешаются женщины с тяжелыми заболеваниями и акушерской патологией, назначена заслуженный работник здравоохранения Подмосковья и России Марина Капустина. Она является одним из опытнейших сотрудников нашего института, где работает уже более 36 лет,» - отметил директор МОНИИАГ имени академика Краснопольского Роман Шмаков.

На протяжении семи лет Марина Капустина работала главным врачом медучреждения.

В акушерском физиологическом отделении МОНИИАГ помогают роженицам с патологиями, в том числе с заболеваниями центральной нервной системы и опухолями головного мозга.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение
02 июля 2024, 12:24
Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Орехово-Зуеве 6 июля
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Подмосковье 6 июля в 12:00. Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль откроет концертная программа с парадом бабушек и дедушек «Ягода-малинка». Затем гостям предложат продегустировать более 30 видов варенья: из роз, кабачков, тыквы, еловых шишек и других ингредиентов.

Все желающие смогут принять участие в приготовлении варенья и в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля.

Напомним, фестиваль «Вар-Варенье» проходит в Подмосковье с 2016 года. В начале текущего года проект занял первое место на Московском областном этапе Международной премии Russian Event Awards.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на фестиваль «Лето.Музыка.Музей». Грандиозный концерт по сложившейся традиции пройдет музее «Новый Иерусалим».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Фестивали
02 июля 2024, 12:21
Судебные приставы помогли «Мосэнергосбыту» вернуть долг за электричество
ГУФССП по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Более 2,5 миллиона рублей задолженности по договору энергоснабжения взыскали судебные приставы Подмосковья со строительной компании. Решение суда исполнено в полном объеме.

Строительную компанию судом обязали вернуть в пользу «Мосэнергосбыта» неустойку в размере более 2,5 миллиона рублей. Задолженность возникла из-за ненадлежащего исполнения абонентом своих обязательств по оплате счетов.

В Люберецком районном отделе судебных приставов возбудили исполнительное производств и начали работать по этому делу. Поскольку должник в установленный законом срок не оплатил неустойку, приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на 178 тысяч рублей и обратили взыскание задолженности на средства, находящиеся на банковских счетах организации.

С помощью комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали задолженность в полном объеме. После этого исполнительное производство закрыли.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Суд Электричество
02 июля 2024, 11:51
Еще 3,3 тысячи машин эвакуировали за нарушение правил парковки в Подмосковье
ЦБДД
Читайте нас в: Google Новости
За неделю с подмосковных улиц эвакуировали почти 3,4 тысячи автомобилей. Все они были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. В региональном Минтрансе уточнили, что это на 30 машин меньше, чем неделей ранее.

Напомним, автомобиль могут эвакуировать, если водитель решил припарковаться под запрещающими знаками или занял место на парковке для инвалидов, также оставлять машину запрещено на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях и в тоннеле, на пешеходном переходе или в пяти метрах от него.

Узнать местонахождение транспортного средства можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам по телефону: 8 (800) 444-58-34. Информацию можно получить и самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Машины Эвакуации

Новости по теме