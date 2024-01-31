Школу в селе Кострово под Истрой капитально отремонтируют к сентябрю

Рабочие уже приступили к демонтажу.

Более 400 учеников на время ремонта перевели в школу в селе Онуфриево. Добираться туда дети будут на школьном автобусе.

«Благодаря полной перезагрузке учреждения, а также переоснащению материально-технической базы в школе будут созданы более комфортные условия для обучения детей. Кабинеты и классы станут более светлыми и просторными, в школу также закупят новую мебель», - поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Уже 1 сентября ученики смогут приступить к занятиям в обновленной школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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