Школу в поселке Васильчиново откроют после капремонта в 2025 году

Данный проект осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и полностью финансируется из бюджета Московской области. Завершение всех ремонтных работ намечено к началу следующего учебного года, что позволит ученикам вернуться в обновленное и комфортное образовательное пространство.

На время проведения ремонта обучающиеся начальной школы и часть классов среднего звена временно перемещены в здание дошкольного подразделения и Дом культуры и спорта «Восток» в поселке Васильчиново. Это решение позволяет продолжить образовательный процесс без значительных перерывов и неудобств для учащихся.

Напомним, что в Наро-Фоминском городском округе уделяется особое внимание созданию современной и комфортной образовательной среды для детей. Обновление школы в Васильчиново станет важным шагом в этом направлении, обеспечив учащимся и педагогам лучшие условия для обучения и развития.

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