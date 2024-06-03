03 июня 2024, 13:49

Школу в поселке Правдино капитально отремонтируют к сентябрю

Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт школы № 2 продолжается в поселке Правдино Пушкинского округа. Рабочие приступили к кровельным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Школу возвели в 1963 году, поэтому образовательному учреждению требовался ремонт. Школа входит в состав образовательного комплекса № 2, который объединил шесть детских садов и три школы.

«На объекте более 60 рабочих. Строители ведут кровельные и фасадные работы. В здании школы также проводят внутреннюю отделку помещений», - уточнили в ведомстве.

Все внутренние помещения школы приобретут новый облик. Помимо этого, в кабинетах установят современное оборудование и мебель. Ремонт планируется завершить к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Пушкино
03 июня 2024, 14:07
ЖК «Мишино» достроят в Химках в четвертом квартале этого года
Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области
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Подмосковный стройнадзор проверил строительство жилого комплекса «Мишино» в Химках. Его возводят в деревне Вашутино.

Как рассказали в ведомстве, готовность двух пятиэтажных домов второго этапа строительства ЖК достигла 30% и 50%. Всего там возведут шесть зданий.

«В процессе возведения двух домов выкопан котлован, выполнены фундамент и несущие монолитные конструкции. В настоящее время ведутся работы по бетонированию стен колонн на второй секции дома № 5 и гидроизоляционные работы стен подвала дома № 6», - добавили в стройнадзоре.

Многоквартирные дома второго этапа ЖК «Мишино» выполнят в едином архитектурном стиле. Фасады оформят кирпичом натуральных оттенков для слияния с природным ландшафтом. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

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Химки Строительство
03 июня 2024, 14:06
Свыше 5 тысяч человек посмотрели выступление по мотофристайлу в Зарайске
Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Команда мотофристайла FMX13 выступила в Зарайске в рамках фестиваля «Мото-Фристайл». Посмотреть шоу пришли свыше пяти тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. Этим летом команда выступит еще в четырех округах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде.

Напомним, команду FMX13 основал в 2007 году уроженец Коломны Алексей Колесников. Спортсмен принимал участие в соревнованиях различного уровня, включая крупнейший в мире турнир по фристайл мотокроссу RedBull XFighters.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Зарайск
03 июня 2024, 14:05
Масштабные учения РСЧС провели в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Московской области
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Масштабные демонстрационные учения провели на полигоне Ногинского спасательного центра 1 июня. Мероприятие прошли под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова.

Он рассказал, что в них задействованы свыше 900 специалистов и 200 единиц техники, в том числе два самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников.

«Для гостей - это зрелищное мероприятие, для наших иностранных коллег - возможность воочию познакомиться с возможностями российских спасателей. МЧС России в деле представлены современные образцы техники, методы и технологии спасения», - добавил Куренков.

Согласно сценарию учений, на востоке циклон принес ураган, сопровождаемый продолжительными ливнями и грозами, который создал угрозу подтоплений. На западе - возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков.

Пожарные и спасатели продемонстрировали различные технологии, которые они применяют в работе на сегодняшний день, в числе которых авиационные. Зрители учений смогли вживую увидеть, как специалисты действуют при наводнениях и различных авариях.

Кроме того, участники тренировки отработали эвакуацию пассажиров из самолета, совершившего аварийную посадку в труднодоступной местности, а также тушение возгораний и разминирование территорий.

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Спасатели Пожары
03 июня 2024, 13:54
Новый корпус физмат-лицея построят в Сергиевом Посаде к сентябрю
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство нового корпуса физмат-лицея в Сергиевом Посаде. Его планируют открыть к сентябрю.

Как рассказали в ведомстве, школу построят на территории микрорайона Семхоз. Готовность работ уже превысила 85%.

«Готовы фундамент, несущие и ограждающие конструкции, а также наружные сети, параллельно завершаются фасадные работы. Строители приступили к устройству внутренних инженерных систем, отделочным работам и благоустройству территории лицея. Также началась приемка мебели и техоборудования», - рассказали в стройнадзоре.

Площадь трехэтажного здания превысит 14 тысяч квадратных метров. Там будут учиться дети с пятого класса. Для них обустроят 42 кабинета, лаборантские, мастерские, спортивный и актовый залы, а также библиотечный центр и помещения для дистанционных занятий. На территории разместят футбольное поле, учебно-опытную зону и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Сергиев Посад

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