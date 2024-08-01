Школу в поселке Отрадное под Красногорском откроют к сентябрю

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков ранее отметил, что в образовательном центре будет организован полный цикл пребывания детей.

«Это командообразование позволит в равной степени распределить учебный процесс, получение дополнительного образования и организацию досуга. Мы уже создаем команду единомышленников, которая будет формировать свои традиции и уклад новой школы, готовя плеяду молодых талантов», - подчеркнул он.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1375 мест и оснащено двумя спортивными залами. Оно станет центром притяжения не только для жителей поселка Отрадный, но и для соседних населенных пунктов, таких как Аристово, Светлые Горы и Сабурово.

Отметим, что основные строительные работы завершены и 1 сентября школа распахнет свои двери для учеников.

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