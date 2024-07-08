Школу в поселке Новый Городок достроят к 1 сентября

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Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, подрядчик завершает работы по пуску и налаживанию оборудования и инженерных сетей в здании новой школы. Также рабочие расставляют мебель в классах.

«На прилегающей территории завершены работы по строительству спортивного ядра со стадионом, поля для мини-футбола и учебно-опытной зоны. Активно идет благоустройство территории: озеленение, устройство тротуаров, монтаж освещения и ограждений», - добавили в ведомстве.

В школе оборудованы современные учебные классы, библиотека, столовая, два многофункциональных спортивных зала, актовый зал на 200 мест и медицинский блок, административные и технические помещения.

Школа, рассчитанная на 550 учеников, откроет свои двери уже 1 сентября.

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