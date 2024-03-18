Школу в поселке Нагорное в Мытищах достроят к сентябрю

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие завершают монолитные работы по возведению здания. На объекте трудятся 110 человек и пять машин.

Школу разделят на функциональные блоки для начальной школы на 400 мест, а также средней и основной школы на 700 мест. Там обустроят учебные кабинеты, лаборатории, посещения для групп продленного дня, актовый зал, столовую, библиотеку с IT-зоной и другие помещения.

Площадь здания превысит 23 тысячи квадратных метров. На территории установят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

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