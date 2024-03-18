18 марта 2024, 14:27

Школу в поселке Нагорное в Мытищах достроят к сентябрю

Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Школу на 1100 учеников построят в поселке Нагорное в Мытищах. Ее планируют открыть к 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие завершают монолитные работы по возведению здания. На объекте трудятся 110 человек и пять машин.

Школу разделят на функциональные блоки для начальной школы на 400 мест, а также средней и основной школы на 700 мест. Там обустроят учебные кабинеты, лаборатории, посещения для групп продленного дня, актовый зал, столовую, библиотеку с IT-зоной и другие помещения.

Площадь здания превысит 23 тысячи квадратных метров. На территории установят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

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Школы Мытищи
18 марта 2024, 14:23
Гимнастки из Лобни победили на турнире в Нижнем Новгороде
Медиасток.рф
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Соревнования по гимнастике «Вдохновение» прошли в Нижнем Новгороде. Лучшими на турнире стали воспитанницы Центра эстетической гимнастики в Лобне.

Гимнастки из Лобни показали высокие результаты. Команда «Ника» выиграла золото в возрастной категории 12-14 лет. Команда «Сириус» заняла 1-е место в возрастной категории 10-12 лет. Команда «Элис» победила в категории восемь-10 лет, а команда «Алекса» - среди участниц в возрасте шесть-восемь лет.

К соревнованиям спортсменок подготовили заслуженные мастера спорта, чемпионки мира и Европы Яна Сочугова и Валерия Урюпина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня
18 марта 2024, 14:08
Более 250 тысяч человек приняли участие в масленичных гуляниях в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Масленичные народные гуляния прошли в 90 парках Подмосковья. Праздничные мероприятия в рамках программы «Заходите на блины!» посетили более 250 тысяч жителей и гостей региона.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, гостей ждали увлекательные мастер-классы по выпеканию блинов, театрализованные представления, маскарад и главное действо праздника - сожжение чучела зимы.

Также все желающие смогли попробовать продукцию подмосковных фермеров и купить памятные сувениры от мастеров декоративно-прикладного искусства на ярмарках, которые работали во всех парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки Масленица
18 марта 2024, 14:05
Студента с опухолью в животе размером 15 сантиметров спасли в больнице в Долгопрудном
Пресс-служба Минздрава МО
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Молодой человек в возрасте 21 года поступил в больницу в Долгопрудном с подозрениями на кишечную инфекцию. Он жаловался на боли в животе, повышенную температуру и проблемы со стулом. Диагностика выявила у него опухоль в забрюшинном пространстве.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, у пациента также обнаружили пузырьки газа в забрюшинном пространстве, что указывало на наличие инфекции. Неприятные симптопы беспокоили его, а течение месяца. Мужчине провели экстренную операцию, в результате которой он потерял около 2,5 литра крови.

«Опухоль исходила из забрюшинного пространства и врастала в тонкий кишечник, из-за чего его содержимое проникало в само образование. Ситуацию осложняла локализация опухоли, она находилась в труднодоступном для удаления месте - между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки», - рассказал заведующий хирургического отделения Сергей Лисин.

Гистологическое исследование показало, что опухоль - это злокачественная форма тератомы. Это врожденная патология, возникающая во время эмбрионального развития.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.

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Больницы Врачи
18 марта 2024, 14:05
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми письмами «из налоговой»
Медиасток.рф
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Мингосуправления Подмосковья сообщило о схеме мошенничества с фальшивыми письмами налогоплательщикам. Злоумышленники сообщают о якобы подозрительных транзакциях и просят жертву «пройти проверку».

В сообщении жителям предлагают пройти проверку и предоставить сведения по запросу Федеральной налоговой службы. Там же сообщают, что для этого нужно связаться с якобы закрепленным за человеком инспектором и грозят заморозкой счетов до выяснения обстоятельств. В сообщении аферисты прилагают скан письма с печатями и реквизитами, а также пишут контакты «инспектора».

Жителям Подмосковья напомнили, что ФНС не рассылает подобные сообщения и не звонит с предложением оплатить налоги онлайн. Вся информация о налогах и способах их оплаты представлена в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ведомства.

Мингосуправления советует не открывать подозрительные письма, не переходить по сомнительным ссылкам, не переписываться и не общаться с незнакомыми собеседниками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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Мошенничество

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