Школу в поселке Горки-2 построят к сентябрю

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Школа рассчитана на 550 учеников. Сейчас рабочие монтируют стеновые панели, ведут устройство инженерных сетей, фасада и кровли. Строительная готовность объекта достигла 65%.

«Здесь разместятся учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и творчеством, зоны для питания и медицинского обслуживания воспитанников. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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