Школу в Павловской Слободе построят к 1 сентября

Как рассказали в подмосковном Минстрое, на площадке трудятся более 170 человек и пять машин. Там обустраивают коммуникации, ведут отделку помещений и монтируют сантехнику.

«Ведется сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории ведется устройство детских игровых и спортивных площадок, проездов и тротуаров. Школу планируют открыть 1 сентября 2024 года», - добавили в ведомстве.

В здании обустроят блок начальной школы на 400 мест, а также блок основной и старшей школы на 700 учеников. Общая площадь здания составит 17 тысяч квадратных метров.

В учреждении обустроят кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, IT-полигон, места для занятий спортом, библиотечный центр и многое другое. На территории проведут благоустройство, там установят спортивные и игровые площадки, проведут озеленение.

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