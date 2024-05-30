Школу в мытищинской деревне Бородино откроют 1 сентября

В эти выходные открывается первая смена в спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка». Руководство и вожатые лагеря усиленно готовятся к приезду детей.

В этом сезоне впервые каждый корпус лагеря будет украшен ярким баннером с его номером. Кроме того, на территории лагеря появятся стенды с правилами поведения и безопасности для детей.

«В каждую смену мы ожидаем около 250 детей», - сообщила директор лагеря Светлана Бакалдина.

В этом году в «Дубравушке» пройдут четыре оздоровительные смены.

За лето в лагере отдохнет около тысячи детей из Воскресенска и близлежащих городов Московской области. Помимо тематических смен, для детей организована разнообразная развлекательная программа: катание на лошадях, уроки сценических выступлений, дискотеки и множество квестов на свежем воздухе.

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