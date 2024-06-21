Школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино построят к сентябрю

Как рассказали в подмосковном Минстрое, школу построят по нацпроекту «Образование». Готовность объекта сейчас составляет 65%. В школу завезли оборудование для пищеблока, а также мебель для учебных классов.

«Сейчас на важном социальном объекте работают 190 человек и 10 единиц техники. Ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений и устройство инженерных сетей. На прилегающей территории ведется устройство спортивного ядра и детских игровых площадок», - уточнили в ведомстве.

В корпусе обустроят учебные классы, мастерские, актовый зал, библиотечный центр и столовую. На территории разместят футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также детские площадки.

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