Школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю
Строители возвели наружные и внутренние стены, проложили инженерные сети и установили окна в школе в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино. Капитальный ремонт «Образовательного комплекса № 11» выполнили на 29%.
Новая школа, рассчитанная на 550 учеников, после ремонта будет отвечать всем современным требованиям к образовательным учреждениям. Специалисты приступили к подключению водоснабжения, канализации, систем отопления.
По плану капремонта благоустроят и школьный двор, где дети смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе, а также проводить линейки и спортивные праздники.
Отремонтированная школа примет учеников в новом учебном году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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