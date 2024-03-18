Школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю

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Новая школа, рассчитанная на 550 учеников, после ремонта будет отвечать всем современным требованиям к образовательным учреждениям. Специалисты приступили к подключению водоснабжения, канализации, систем отопления.

По плану капремонта благоустроят и школьный двор, где дети смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе, а также проводить линейки и спортивные праздники.

Отремонтированная школа примет учеников в новом учебном году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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