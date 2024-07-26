26 июля 2024, 15:58

Школу в микрорайоне Парковый в Котельниках достроят к 1 сентября

Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости

Строительство школы в Котельниках вышло на финишную прямую. Ученики микрорайона Парковый смогут сесть за парты в новом современном здании 1 сентября.

Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, готовность объекта составляет уже 90%.

В школе разместятся 80 основных и 33 специализированных кабинетов, многофункциональные спортивные залы, зал для занятий хореографией, актовый зал на 600 мест, столовая на 1000 мест, библиотека с ИТ зоной, лаборатории и мастерские.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Котельники
26 июля 2024, 16:28
Подмосковные энергетики заменят 30 км проводов линии «Лаговская — Елисеево»
Россети Московский регион
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные энергетики приступили к ремонту на воздушной линии «Лаговская — Елисеево». Специалисты заменят более 30 километров сталеалюминиевых проводов на новейшие высокопрочные.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, провод марки АНПВ обладает улучшенными характеристиками по механической прочности и вибрационной устойчивости.

Также на воздушной линии энергетики заменят более 240 изоляторов, 416 гасителей вибрации, установят 156 птицезащитных устройств антиприсадочного типа.

Работы полностью завершат в течение трех месяцев, и жители Чехова, Домодедова и Раменского получат более качественное и надежное электроснабжение своих домов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Чехов Раменское
26 июля 2024, 16:22
Упавшего с 5 метров строителя поставили на ноги в больнице Долгопрудного
ГБУЗ МО "Долгопрудненская больница"
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина 46 лет поступил в Долгопрудненскую больницу с множественными переломами костей таза. Во время строительства он упал с высоты пяти метров и получил сильные травмы.

Пациент длительное время находился под наблюдением врачей в отделении травматологии и ортопедии. Через шесть недель он смог передвигаться на ходунках без посторонней помощи.

За день до выписки ортопеды сняли аппарат наружной фиксации. Пациент покинул больницу на своих ногах, с помощью костылей. На лечении он пробыл полтора месяца. Несколько соединительных винтов останутся в опорном аппарате мужчины навсегда. Ему предстоит наблюдаться у травматолога по месту жительства, а вернуться к работе мужчина сможет примерно через полгода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мужчину госпитализировали в отделение реанимации. Врачи установили закрытый перелом боковой массы крестца с разрывом правого крестцово-подвздошного сочленения, перелом лонных и седалищных костей с обеих сторон.

После стабилизации пациента прооперировали. Заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал рассказал, что врачи отделения винтами и стержнями соединили сломанные кости, зафиксировали их снаружи.

Врачи Долгопрудный
26 июля 2024, 16:10
Открытая тренировка по легкой атлетике прошла на стадионе «Москвич» в Лобне
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
На стадионе «Москвич» городского округа Лобня состоялась открытая тренировка по легкой атлетике, в которой смогли поучаствовать все желающие. Мероприятие привлекло множество любителей спорта.

Все участники смогли продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и получить полезные советы от тренера. «Мы рады видеть всех, кто пришел и попробовал свои силы в этом замечательном виде спорта», - отметили организаторы акции.

Каждый желающий имел возможность попробовать себя в различных легкоатлетических упражнениях, что сделало мероприятие доступным и увлекательным для людей всех возрастов.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Уже анонсировано строительство нового большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, что позволит улучшить условия для занятий спортом и привлечь больше жителей к активному образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
26 июля 2024, 15:59
Реабилитационное оборудование закупили для детского сада в Электроуглях
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Богородского округа Олег Кобляков помог с закупкой реабилитационного оборудования для детского сада в Электроуглях. Его будут использовать для работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.

Новое оборудование передали педагогам детского сада центра образования № 30 в Электроуглях. Депутат Олег Кобляков лично курировал этот вопрос.

«Узнав, что детям необходимо специальное оборудование, позаботился о том, чтобы центру выделили 500 тысяч рублей на его приобретение. Кроме того, на эти средства будет установлено специальное ограждение на прогулочной площадке», - сказал Кобляков.

Ранее он помогал учреждению в обустройстве комфортной среды для детей.

Напомним, во время «Умных каникул» школьники из Электроуглей сделали трогательные открытки для участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в госпитале в Дуброво. Олег Кобляков передал подарки военнослужащим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ в регионе завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Инвалиды Богородский

Новости по теме