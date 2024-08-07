07 августа 2024, 12:18

Школу в микрорайоне Парковом в Котельниках достроят к осени

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Завершается строительство новой школы в микрорайоне Парковом в Котельниках. Готовность объекта превысила 90%. Занятия в новом здании начнутся в сентябре.

Сейчас на объекте работает более 400 человек, в том числе специалисты клининговой службы. Классы и кабинеты на 65% оснащены всем необходимым. Рабочие закончили укладку ковролина в актовом зале и приступили к монтажу спортивного инвентаря.

Новая школа рассчитана на две тысячи мест. Там установят современное обрудлование и мебель, чтобы учиться и работать в учреждении было комфортно и безопасно. Школа будет иметь безбарьерную образовательную среду для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 39 новых школ.

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Школы Строительство Котельники
07 августа 2024, 12:48
Более 20 образовательных учреждений отремонтируют в Серпухове в этом году
Пресс-служба Г.о. Серпухов
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В Серпухове продолжаются капитальные и текущие ремонты в школах и детских садах. Также до конца года в округе построят несколько учреждений образования.

Строительная готовность школы № 16 составляет 96%, школ № 11 и «Туровской СОШ» - около 85%. Все работы идут по графику. В Оболенской школе демонтируют кровлю, ремонтируют стены бассейна и входную группу.

Оконные блоки меняют в детском саду № 29 «Пчелка» на улице Советской, 74А. Работы ведут на средства местного бюджета. Территорию вокруг сада тоже благоустроят, и 1 сентября дети пойдут в обновленное учреждение.

Капитальный ремонт детского сада в поселке Пролетарский готов на 77,6%. Строительный контроль всех объектов ведет «Дирекция заказчика капитального строительства» при Минстрое Московской области.

Ремонты проведут и в учреждениях социальной сферы. Они уже начались в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, комплексе «Звезда», Дворцах культуры «Лира», «Оболенский», «Гавшино», детских садах № 47 и № 29, а также в спорткомплексе «Красные Крылья» и на стадионе «Спартак».

Совсем скоро к обновлению приступят в детских садах «Матрешка» и «Росинка» и спортзале в селе Липицы.

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Школы Серпухов Детские сады Ремонтные работы
07 августа 2024, 12:36
Семь новых автобусов вывели на маршруты в Шатуре
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В конце июля автопарк Шатуры пополнили семь новых автобусов. Они оборудованы USB-розетками и имеют 41 посадочное место с мягкими сиденьями.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий, заместитель главы округа Александр Титов и депутаты Ольга Бурмистрова и Алексей Кадочкин осмотрели новую технику.

«Автобусы ЛиАЗ большого класса оснащены новым климатическим оборудованием: летом в жару здесь будет прохладно, а зимой не дадут замерзнуть пассажирам установленные в машине дополнительные автономные отопители салона. Они будут работать независимо от того, заведена ли машина. Здесь всегда будет поддерживаться оптимальная комфортная температура», - рассказал руководитель автопарка Шатурской производственной базы Кирилл Кирьянов.

Сегодня в автопарке шатурской производственной базы 85 машин. В ближайшее время ожидается поступление еще нескольких автобусов для работы на маршрутах.

Также на работу в Шатуру приглашают водителей автобусов. По словам руководителя автопарка, иногородним предоставляется компенсация аренды жилья, единовременная выплата от «Мострансавто» и бесплатное обучение на категорию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Шатура
07 августа 2024, 12:25
Минспорт Подмосковья напомнил о налоговом вычете за сдачу нормативов ГТО
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Жители Московской области смогут получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей за выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом напомнили в Министерстве физической культуры и спорта региона. Итоговую сумму рассчитают исходя из дохода человека.

Как рассказали в ведомстве, соответствующий закон подписал Владимир Путин. Выплату можно будет получить с начала 2025 года.

Получит налоговый вычет тот, кто сможет сдать нормативы ГТО на золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия.

«Количество и вид нормативов зависят от пола, возраста и физических возможностей участника испытаний. Обязательным условием является регистрация на сайте gto.ru и допуск врача», - пояснили в ведомстве.

Всего в регионе работают 68 центров тестирования, где все желающие могут сдать нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Выплаты в России Доходы
07 августа 2024, 12:24
Почти 100 медиков пришли работать в больницы Серпухова с начала года
Пресс-служба Г.о. Серпухов
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Почти три тысячи человек работают в государственных медицинских учреждениях Серпухова. С начала этого года трудоустроились 32 врача и 65 средних медработников.

Чтобы штат больниц округа был всегда укомплектован, в Серпухове действуют муниципальные меры социальной поддержки. О них можно узнать на официальном сайте администрации. Только за первое полугодие этого года они помогли привлечь около 100 специалистов.

Жителям также напомнили, что в округе можно бесплатно пройти диспансеризацию в два этапа. На первом выявляют признаки хронических заболеваний, на втором добавляются другие виды обследований. Диспансеризация проводится во всех поликлиниках округа. Записаться на нее можно с помощью портала «Госуслуг» или по телефону 122.

Также можно воспользоваться услугами выездной диспансеризации. Ею воспользовались уже более четырех тысяч человек. Она проходит на базе предприятий.

Мобильная бригада специалистов «Серпуховской больницы» с 1 июля работает в парке имени Олега Степанова. Первый этап диспансеризации там можно пройти по субботам с 9:00 до 14:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Серпухов

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