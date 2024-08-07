Школу в микрорайоне Парковом в Котельниках достроят к осени

Сейчас на объекте работает более 400 человек, в том числе специалисты клининговой службы. Классы и кабинеты на 65% оснащены всем необходимым. Рабочие закончили укладку ковролина в актовом зале и приступили к монтажу спортивного инвентаря.

Новая школа рассчитана на две тысячи мест. Там установят современное обрудлование и мебель, чтобы учиться и работать в учреждении было комфортно и безопасно. Школа будет иметь безбарьерную образовательную среду для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 39 новых школ.

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