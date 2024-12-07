Школу в микрорайоне Красная Горка в Подольске построят в 2026 году

Здание будет современным, многоэтажным и займет площадь почти 14 тысяч квадратных метров. В школе будут созданы учебные кабинеты, мастерские, библиотечно-информационный центр с читальным залом, а также IT-пространство. Для проведения мероприятий предусмотрен актовый зал на 350 мест и столовая на 550 мест.

Спортивные активности можно будет осуществлять в двух спортивных залах, на футбольном поле и универсальной площадке для волейбола и баскетбола, а также на беговой дорожке и площадке для прыжков в длину. Кроме того, территория будет благоустроена и озеленена, с предусмотренным местом для посадки и высадки учеников из автобуса.

В школе будет организовано 44 класса, с отдельными входами для младших и старших школьников. Входные группы оснастят панорамным остеклением, а также обеспечат доступность для людей с ограниченными возможностями - будут предусмотрены безбарьерные входы без ступеней и пандусов.

Открытие нового учебного заведения создаст около 100 рабочих мест.

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