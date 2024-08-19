19 августа 2024, 16:02

Школу в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют к новому учебному году

Медиасток.рф
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила строительную площадку новой школы в микрорайоне Катюшки на 2,2 тысячи учеников. Сейчас в здании ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем, а также завершается меблировка.

Как сообщила Анна Кротова, внутренние инженерные системы смонтированы в полном объеме. В школе созданы все условия для обучения и развития.

Так, предусмотрены два больших и два малых спортивных зала, актовый зал на 600 мест, библиотека и обеденный зал на 1000 посадочных мест. Также обустроены зоны для чтения и отдыха, а пришкольная территория подготовлена для активного и безопасного времяпрепровождения.

«Строительство школы велось согласно рабочей документации с соблюдением всех технологических процессов выполнения работ», - отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

По словам главы округа, к началу учебного года все работы будут завершены, и школа примет первых учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Лобня Строительство
19 августа 2024, 16:45
Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют в сентябре
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Самая большая школа в Мытищах готова встретить учеников 2 сентября. Новое учреждение откроют в ЖК «Новое Медведково».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами, представителями управления образования и директорами школ проверила готовность самого крупного образовательного учреждения в городе. Школа в микрорайоне № 17 А, рассчитанная на 1735 учеников, полностью готова к приему детей.

Для учеников уже закупили книги и методички, которые приедут на следующей неделе. Обеспечит безопасность школьников пешеходный переход с зеброй и соответствующими дорожными знаками. Сейчас в учреждении осталось только завершить установку мебели и поста охраны.

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Школы Мытищи
19 августа 2024, 16:34
Фельдшерский пункт откроют в деревне Колычево
Мособлархитектура
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Фельдшерский здравпункт построят в деревне Колычево под Егорьевском

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенков, фельдшерский пункт построят вблизи автобусной остановки Колычево-1 и улицы Садовая. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую и процедурную.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 1190 человек. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 квадратных метров. Его реализация запланирована на текущий год», - рассказал он.

Здание будет иметь форму квадрата, его оформят в жемчужно-белом цвете с акцентными серо-бежевыми панелями. Здание построят из железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью. На территории проведут озеленение и обустроят парковку.

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Больницы Строительство Егорьевск
19 августа 2024, 16:25
Канцелярию к школе помогли собрать нуждающимся семьям в Воскресенске
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В Общественную приемную партии «Единая Россия» в Воскресенске обратилась мама двоих детей, один из которых является инвалидом, с просьбой о помощи в подготовке к школе. Партийцы оперативно откликнулись на просьбу и передали портфель для первоклассницы, а также набор канцелярии для обоих детей.

Руководитель общественной приемной партии Юлия Яковлева подчеркнула, что активисты всегда помогают многодетным и малоимущим семьям, а также семьям бойцов специальной военной операции в подготовке школьников к 1 Сентября.

Напомним, что принять участие в акции «Собери ребенка в школу» и принести школьные принадлежности может любой желающий до конца августа. Адрес Общественной приемной: улица Советская, 16А.

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Волонтеры Школьники Воскресенск
19 августа 2024, 16:25
Соревнования по лыжероллерному спорту прошли в Дмитрове
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Соревнования по лыжероллерному спорту в Дмитрове собрали 85 человек. Мероприятие посвятили памяти героев, погибших во время СВО.

На старте в Центре зимних видов спорта в Дмитрове вышли участники разного уровня подготовки - от любителей до профессионалов. Они представляли Дмитров, Яхрому, Павловский Посад, Сергиев Посад, Орехово–Зуево, Ивантеевку, Талдом, Электросталь, Зеленоград, Солнечногорск, Москву, Дубну, Мытищи и Красноармейск.

Церемонию награждения участников провел шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков.

В числе лучших оказались спортсмены из Дмитрова, завоевавшие восемь медалей: одну золотую, шесть серебряных и еще одну бронзовую. Так, победительницей стала Ульяна Красненкова, второе место заняли Андрей Сариков, Тимур Красненков, Алена Герасимова, Евгений Безруков, Иван Сурков, Мария Прудникова, а третьим к финишу пришел Сергей Сариков.

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Спортсмены Дмитров

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