Школу в микрорайоне 25А в Мытищах построят к сентябрю

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 90%. На площадке трудятся 150 человек, сейчас они монтируют потолки, коммуникации, укладывают плитку и ведут отделку помещений.

«На прилегающей территории продолжается устройство проездов и тротуаров, детских игровых и спортивных площадок», - добавили в министерстве.

Площадь четырехэтажного здания превысил 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят блоки начальной и основной школы на 400 и 700 мест соответственно. В учреждении будут работать учебные классы, места отдыха, лаборатории, мастерские, а также спортивные залы, библиотеку, столовую и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с началом нового этапа. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников, а девятые - 95 тысяч.

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