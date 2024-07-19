19 июля 2024, 22:19

Школу в микрорайоне № 25а в Мытищах откроют к 1 сентября

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Школа микрорайона № 25а в Мытищах распахнет свои двери для ребят ко Дню знаний. Строители уже завершают чистовую отделку помещений.

Благодаря госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» образовательное учреждение на 1100 мест начнет работу уже 1 сентября. Сейчас там трудятся 150 строителей, они завершают финишную отделку помещений. Последним этапом будет расстановка оборудования и мебели.

Также обустраивают территорию школы: готовят основание под монтаж стадиона и устройство беговых дорожек, укладывают плитку, монтируют площадки и скамейки. Подрядчик сохраняет хороший темп работы, чтобы уложиться в срок. В День знаний занятия у детей начнутся в новой современной школе.

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Благоустройство Школы Мытищи Школьники Ремонтные работы
19 июля 2024, 21:14
Современные художники и русский авангард. Чем порадует новый маршрут «Малевич в лесу» в Одинцове
Телеканал «360»
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«Малевич в лесу» — новый проект, реализованный совместно с Третьяковской галереей в Одинцовском городском округе. Почему обязательно стоит посетить эту достопримечательность, рассказала куратор проектов «При чем тут Малевич» и «Малевич в лесу», искусствовед Ксения Новохатько в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

«Малевич в лесу» - новый проект, реализованный совместно с Третьяковской галереей в Одинцовском городском округе. Почему обязательно стоит посетить эту достопримечательность, рассказала куратор проектов «При чем тут Малевич» и «Малевич в лесу», искусствовед Ксения Новохатько в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Она подчеркнула, что в этом году проект переживает новый этап - так появился проект «Малевич в лесу».

«Казимир Малевич практически ежедневно шел по маршруту Немчиновка-Барвиха в сторону Москвы-реки, потом возвращался обратно через Ромашковский лес. У него были любимые полянки там, которые отмечены символично Дубами-Малевича», - рассказала Ксения Новохатько.

Авторы пошли по пути взаимодействия с окружающей средой. Это был главный принцип. В рамках мероприятия представлены работы молодых художников и различные арт-объекты.

«Мы пригласили Третьяковскую галерею в проект, они выступили как эксперты и мы сделали подборку авторов, в творчестве которых живы философия, идеи Казимира Малевича и всего русского авангарда 20 века», - отметила Ксения Новохатько.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал обязательно осмотреть экспозицию вживую. Там можно увидеть нарративный лес с субтитрами, Оракула, а также живописные яркие деревья.

«Сейчас там уже 16 произведений современного искусства, начиная от советских нонконформистов и заканчивая произведениями, которые придумали и реализовывали специально для парка. Это такой срез очень важных времен», - поделилась Ксения Новохатько.

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Одинцово Художники Третьяковская галерея
19 июля 2024, 21:11
Минтранс Подмосковья призвал быть внимательными на дорогах во время дождя
Минтранс Подмосковья
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Московском регионе. Ожидаются дожди, которые местами будут сопровождаться грозами, а ветер может достигать скорости до 11 метров в секунду. В связи с этим Минтранс Подмосковья призвал соблюдать осторожность на дорогах во время дождя

Из-за дождей видимость будет снижена, поэтому лучше отказаться от поездок на мотоциклах, велосипедах и самокатах. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дороги: необходимо избегать закрытия обзора зонтиками и убедиться, что водители вас видят и пропускают. Вечером не следует забывать о световозвращателях.

Для водителей важно сосредоточиться на дорожной ситуации, соблюдая скоростной режим и дистанцию. Резкие маневры могут быть опасны, поэтому при парковке стоит внимательно следить за окружающим движением.

В городе и рядом с местами повышенной пешеходной активности рекомендуется снижать скорость. На мокрой дороге существует риск аквапланирования, поэтому лучше объезжать лужи или проезжать их на сниженной скорости. Тормозить следует плавно, особенно перед лужами.

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Дороги Погода Водители
19 июля 2024, 20:21
Незаконно построенный автосервис снесут в микрорайоне Пироговский в Мытищах
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Самовольно построенный автосервис в Мытищах в микрорайоне Пироговский ликвидируют по решению суда. Владелец обязан добровольно демонтировать объект на следующей неделе. В противном случае его снесут принудительно.

Продолжаются работы по выявлению и ликвидации незаконных строений в городском округе Мытищи.

В микрорайоне Пироговский земельный участок использовался не по назначению: вместо ресторана, гостиницы или магазина там работал автосервис. Самовольное строение выявили в феврале 2023 года. Администрация округа обратилась с исковым заявлением в Мытищинский городской суд.

«Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что еще в 2023 году уполномоченными сотрудниками муниципального земельного контроля был установлен факт размещения объекта дорожного сервиса на землях общего пользования, государственная собственность на которых не разграничена. Судом была назначена и проведена судебная строительно-техническая землеустроительная экспертиза, подтвердившая все факты. Кроме того, было установлено, что при возведении данной постройки нарушены пожарные нормы, что свидетельствует о небезопасности объекта», - прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Суд признал автосервис незаконным строением и обязал собственника снести его в течение месяца. Несмотря на то, что все сроки для добровольного сноса истекли, владелец все же начал демонтаж постройки. Администрация Мытищ пошла предпринимателю навстречу: дала еще время на добровольную ликвидацию сервиса. Если на следующей неделе владелец постройку не разберет, муниципальные службы привлекут подрядчиков и снесут объект, а расходы взыщут с владельца.

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Суд Мытищи
19 июля 2024, 19:16
Свыше 8 тысяч ипотечных жилищных кредитов выдали в Подмосковье в мае
Медиасток Подмосковья (Медиасток.рф)
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Главное управление Банка России по ЦФО сообщило, в Московской области в мае 2024 года было выдано 8,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 39,9 миллиарда рублей. По сравнению с маем 2023 года количество выданных кредитов сократилось на 0,9%, а объем — на 8,5%.

Ипотечный кредитный портфель в Подмосковье за май 2024 года вырос на 0,6% и достиг 1,6 триллиона рублей (прирост в годовом выражении составил 18,4%). Средний срок кредита в мае составил 26 лет. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 6%, а по сравнению с апрелем текущего года - на два процента.

При этом средняя ставка по ипотечным займам в минувшем мае снизилась на 0,5%, если сравнивать с показателями предыдущего месяца, и составила 8,2%.

Всего в рамках программ с государственной поддержкой в мае было выдано 5,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 37,6 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составила 6,4 миллиона рублей.

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Ипотека Центробанк

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