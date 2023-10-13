Школу в микрорайоне 10А в Реутове откроют в 2024 году
В Реутове продолжается строительство школы в микрорайоне 10А. Учебное учреждение откроется в 2024 году для 1,1 тысячи ребят.
«На площадке 35 рабочих и шесть единиц техники. Выполняется армирование фундаментной плиты, устройство инженерных сетей, армирование ограждающих конструкций подвального этажа», - сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Образовательное учреждение станет одним из самых больших в округе. В школе разместятся классы, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и другие необходимые помещения. Прилегающую территорию также благоустроят: там появятся спортивное ядро и игровая инфраструктура.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.
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