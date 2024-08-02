02 августа 2024, 11:44

Школу в квартале «Римский» в Ленинском округе построят в 2025 году

Минстрой МО
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Школу на 1350 мест построят в поселке Развилка в Ленинском округе. Ее планируют открыть в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, школу возведут на территории жилого комплекса «Римский». Сейчас на объекте трудятся свыше 100 человек и три машины. Они монтируют коммуникации, обустраивают ливневую канализацию и ведут кровельные работы.

Площадь четырехэтажного здания составит около 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивные залы, библиотеку и другие помещения.

На территории построят стадион, а также детские игровые площадки. Там проведут озеленение и благоустройство.

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Школы Строительство Ленинский округ
02 августа 2024, 13:13
Минэкологии Подмосковья напомнило о важности договора водопользования
Минэкологии
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Минэкологии Московской области напоминает о необходимости заключения договоров водопользования для создания базы отдыха, пирса или понтона в водоеме. Договор можно заключить по результатам аукциона или без него.

Без аукциона договоры можно заключить для эксплуатации пляжей, рекреационных целей спортивных организаций, детского отдыха и других видов деятельности. При этом, в ряде случаев требуется участие в открытом аукционе.

В прошлом году процедуру оптимизировали. Теперь услугу можно получить за 70 рабочих дней по результатам аукциона и за 25 рабочих дней без аукциона.

«На сегодняшний день в области зарегистрировано 227 водопользователей, из которых 41 производят забор воды из водных объектов и 186 используют их акватории в рекреационных целях», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, за использование водного объекта без договора предусмотрены штрафы: от тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Минэкологии Подмосковья Экология
02 августа 2024, 13:04
Школы Серпухова получили всю необходимую учебную литературу
Пресс-служба Г.о. Серпухов
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Все школы городского округа Серпухов обеспечили учебной литературой. Это стало возможным благодаря средствам из регионального бюджета, а также помощи спонсоров.

Учебную литературу закупают строго по рекомендациям Министерства образования и согласно федеральному перечню учебников. К примеру, в школах с нового учебного года появится единый учебник по истории для 10-11 классов под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

Также в этом году в образовательных учреждениях ввели два новых предмета: «Основы безопасности и защиты Родины» и обновленные уроки труда. Все учебники для их изучения также уже поступили в школы.

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Школы Серпухов Литература
02 августа 2024, 13:01
Электроснабжение 7 тысяч жителей улучшили в Малаховке
Мособлэнерго
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Надежность электроснабжения улучшили для семи тысяч жителей поселка Малаховка в Люберцах. Там капитально отремонтировали оборудование в распределительной подстанции на Быковском шоссе.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в июле специалисты «Мособлэнерго» заменили ячейки секционного вакуумного выключателя в электроустановке, которая снабжает электричеством жителей микрорайона Малаховского экспериментального завода, в том числе школы, детский сад и поликлинику.

Всего в этом году в Люберцах заменят трансформаторы в двух подстанциях, отремонтируют почти 12 километров кабельно-воздушных линий и проведут другие работы. Большинство из них запланировано на лето.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, масштабные работы проведут и в других округах региона.

«В 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 километра больше, чем в 2023 году», - сказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Электричество Ремонтные работы
02 августа 2024, 13:00
Нахимовец Лев Родионов из Можайска принял участие в параде ко Дню ВМФ
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Курсант Мурманского Нахимовского училища Лев Родионов участвовал в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Молодой человек приехал на каникулы домой в Можайск и поделился планами на будущее на выездной встрече с руководством округа.

В будущем Лев планирует стать командиром эсминца. Парень планировал связать свою жизнь с флотом еще в детстве. В 11 лет он поступил в Нахимовское училище, сейчас он учится на последнем курсе. Юноша увлекается хоккеем и вместе с командой училища участвует в турнирах и первенствах по этому виду спорта.

Несмотря на юный возраст, он уже ходил строем на параде в честь Дня победы. А в этом году он поучаствовал в праздновании Дня военно-морского флота России. Во время прохождения курсантов он стоял за президентом России Владимиром Путиным. Сейчас Лев отдыхает на каникулах в родном Можайске.

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Можайск

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