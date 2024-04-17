17 апреля 2024, 10:34

Школу в Красном поселке в Истре построят к августу

Главгосстройнадзор МО
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Подмосковный стройнадзор проверил возведение школы в Красном поселке в Истре. В ней смогут заниматься 594 ребенка.

Как рассказали в ведомстве, школу строят на территории коттеджного поселка «Кембридж». Готовность объекта уже превысила 49%.

Площадь здания составит 7,7 тысячи квадратных метров. В нем смогут заниматься 11 классов численностью по 27 человек. Для них обустроят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку и другие помещения.

«Также предусмотрена возможность организации инклюзивного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым доступна общешкольная программа. В школе также предусмотрены специальные зоны для маломобильных групп населения, включая зрительный зал, сцена, санитарные и зоны отдыха», - добавили в министерстве.

Работы планируют завершить в августе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Истра Строительство
17 апреля 2024, 10:51
Детский сад построят в ЖК «Пятницкие луга» в Химках в этом году
Группа "Самолет"
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Первый детский сад строят в химкинском жилом комплексе «Пятницкие луга». Дошкольное учреждение для 350 воспитанников готово на 70%.

По данным Министерства жилищной политики Подмосковья, группа «Самолет» планирует сдать объект в третьем квартале 2024 года.

Сейчас на строительной площадке трудятся 34 человека и пять машин. Завершаются работы по устройству фасада. Остекление выполнено, устройство кровли готово на 75%. Вместе с тем, строители завершили черновую отделку и приступили к чистовой. Начинается благоустройство территории.

Площадь трехэтажного детского сада составит 4,4 тысячи «квадратов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады
17 апреля 2024, 10:43
Онлайн-услугу по лесной амнистии обновили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» улучшили в Подмосковье. К ней подключили сервис предпроверки, который позволит узнать о выводе участка из состава лесного фонда до подачи заявления.

«С момента запуска услуги в 2018 году подано более 40 тысяч заявлений. Теперь благодаря умному сервису проверки можно узнать о выводе участка из состава лесного фонда еще до подачи заявки», - рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жителю нужно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет с ним пересечений, появится сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется.

Лесная амнистия позволяет привести в порядок статус земельных участков, по которым данные из ЕГРН противоречат данным из ГЛР. Услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна в разделе «Земля и стройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
17 апреля 2024, 10:34
Еще 7 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре
Сайт КП "Кембридж"
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Еще семь таунхаусов построили и ввели к эксплуатацию в поселке «Кембридж» в Истре. Всего в проекте запланировано семь очередей работ.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, семь очередей строительства создадут полноценную инфраструктуру коттеджного поселка. Площадь таунхаусов будет колебаться в диапазоне от 65 до 150 квадратных метров.

Коттеджный поселок «Кембридж» оформлен в стиле английского городка. Дома будут отличаться разным оформлением фасада и планировками. Это позволит выбрать оптимальный вариант жилья под разные требования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Строительство
17 апреля 2024, 10:22
Подмосковные налоговые льготы. Кому положены и как получить
Телеканал «360»
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Налоговые льготы можно рассматривать как полное или частичное освобождение от уплаты либо предоставление вычета. Их могут предоставлять на федеральном, региональном или местном уровне. Об этом в интервью с ведущей «360» Юлией Минаковской рассказала начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России Наталья Симакова.

Есть полное освобождение от уплаты налога для физических лиц по одному объекту каждого вида. Это может быть квартира, жилой дом, комната, машиноместо. Основные категории, которые могут рассчитывать на льготы: лица, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, герои России, кавалеры ордена Славы.

Также предусмотрены льготы на местном уровне. Их получают пенсионеры, у которых доход ниже средней величины прожиточного минимума, установленного в Московской области, матери-героини. Это также могут быть лица, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей.

«Для того, чтобы воспользоваться своим правом на льготу, лицо может подать в любой налоговый орган заявление, что он хочет воспользоваться льготой, и может предоставить документы, подтверждающие это право. <…> Налоговый орган рассмотрит их в течение 30 дней. В адрес налогоплательщика направят либо уведомление о подтверждении его права на льготу, либо отказ в предоставлении льготы», - объяснила Симакова.

Бывает, что человек не получает льготу, хотя должен. Такая ситуация возникает, если житель не подал советующего заявления, а у налогового органа нет документа, подтверждающего, что тот относится к льготной категории.

Ранее юрист Виктор Мачехин предположил - если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, то, скорее всего, примут и новые льготы. Речь идет, в том числе, об инвестиционных и социальных вычетах.

Льготы Налоги Россия Интервью

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