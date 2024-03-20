Школу в Дрезне капитально отремонтируют к сентябрю

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Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте работают 71 рабочий и четыре единицы техники. Капитальный ремонт идет по графику.

Строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, отремонтируют все внутренние помещения.

После окончания ремонта в школе установят новое оборудование и обновят мебель.

Полностью завершить капитальный ремонт планируется к началу учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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