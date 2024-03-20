Школу в Дрезне капитально отремонтируют к сентябрю
Демонтаж внутренних конструкций здания школы №1 в Дрезне в Орехово-Зуевском городском округе выполнили на 65%. Работы проводятся в рамках президентской программы по капремонту образовательных учреждений.
Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте работают 71 рабочий и четыре единицы техники. Капитальный ремонт идет по графику.
Строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, отремонтируют все внутренние помещения.
После окончания ремонта в школе установят новое оборудование и обновят мебель.
Полностью завершить капитальный ремонт планируется к началу учебного года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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