Школу в деревне Кострово отремонтируют к осени 2024 года

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Изначально здание школы строилось как военный госпиталь, оно не соответствует современным стандартам образования. Обучается там 472 ребенка, нагрузка в два раза превышает проектную мощность. Поэтому школу включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Капитальный ремонт школы позволит улучшить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для обучения детей», - сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. Он выступил с речью на финале конкурса «Учитель года России».

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