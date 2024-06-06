06 июня 2024, 12:34

Школу в деревне Голубое под Солнечногорском достроят к сентябрю

Пресс-служба Минстроя МО
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Самую большую школу в Солнечногорске достроят к 1 сентября. Она будет рассчитана на 135 мест и откроется в деревне Голубое.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 80%. Здание возводят по президентскому проекту «Образование». Сейчас на площадке трудятся более 320 человек.

«Полностью выполнены работы по устройству пола полусухой стяжкой, а также штукатурные работы на всех этажах здания, завершены работы по кирпичной кладке на трех этажах. Продолжаются работы по герметизации швов на фасаде здания и подготовке фасада к покраске. Заключены договора на поставку школьного оборудования», - добавили в министерстве.

В четырехэтажном здании обустроят учебные классы, игровые группы продленного дня, спортивные, актовый и читальный залы, IT-зону и столовую.

На территории проводят благоустройство. Там появятся стадион, спортивные площадки, пешеходные дорожки и ограждения.

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06 июня 2024, 12:35
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева  вышла в полуфинал «Роллан Гаррос»
Championat.com
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Большого шлема, переиграв вторую ракетку мира Арину Соболенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертьфинале представительница Подмосковья ​одолела одну из сильнейших теннисисток мира Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 6:7, 6:4 и 6:4. Так, семнадцатилетняя Мирра Андреева стала самой юной участницей полуфинала «Роллан Гаррос» за последние 27 лет. Помимо этого, девушка поднялась с 38-го на 23-е место в рейтинге WTA.

​Сегодня спортсменка из Московской области встретится с итальянкой из топ-15 мирового рейтинга Ясмин Паолини в матче за выход в финал.

​«Честно говоря, даже счет не помню. Пыталась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Спасибо огромное зрителям за поддержку», - прокомментировала Андреева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 июня 2024, 12:28
Работников «Мособлпожспаса» за отличную работу отметили почетным званием
ГУ МЧС
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Руководитель территориального управления № 5 «Мособпожспаса» Геннадий Лафицков и его заместитель Михаил Лобанов получили почетное звание «Заслуженный пожарный Московской области». Спасателей отметили за самоотверженную работу на очередном заседании коллегии Главного управления МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, одной из главных тем совещания стала подготовка к купальному сезону в Подмосковье. В этом году в регионе планируют открыть 81 пляж для купания. Все лето работники «Мособлпожспаса и инспекторы ГИМС будут проводить рейды по выявлению несанкционированных мест купания, а также продолжат информировать жителей о правилах безопасности на воде.

Также специалисты проведут уроки безопасности в летних оздоровительных лагерях, школах и детских садах, а всех желающих профессиональные инструкторы научат плавать.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары Химки
06 июня 2024, 12:24
Логистический центр «Магнит» создаст 1700 рабочих мест в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ
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Более 100 магазинов «Магнит» откроют в Подмосковье в этом году. Соответствующее соглашение подписали глава региона Андрей Воробьев и управляющий директор розничной сети Анна Мелешина на полях ПМЭФ.

По словам Воробьева, порядка 30% валового регионального продукта составляет торговля. Благодаря значительному объему потребительского рынка, развитой системе логистики и мерам поддержки крупные торговые сети могут успешно расти и развиваться в Подмосковье.

«Для нас это дополнительные рабочие места и поступления в бюджет. „Магнит“ давно присутствует в Подмосковье. Теперь появится еще 100 новых торговых точек - соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия - строительство крупного распределительного центра, а это еще 1700 вакансий для наших жителей», - рассказал губернатор Подмосковья.

Инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей. Распределительный центр площадью 86 тысяч квадратных метров построят в Подольске и введут в эксплуатацию уже в конце этого года.

Директор торговой сети «Магнит» Анна Мелешина поблагодарила губернатора и правительство Московской области за поддержку этого важного и нужного людям проекта, ведь новый распределительной центр будет снабжать товарами более 400 гипермаркетов и более семи тысяч магазинов «Магнит Косметик» по всей стране, включая московский регион.

«Современный логистический комплекс с высоким уровнем автоматизации, кастомизации под конкретные форматы позволит заложить прочную основу для дальнейшего развития нашей сети, создать 1700 новых рабочих мест в Подмосковье, повысить скорость доставки, расширить сотрудничество с местными производителями. Покупатели увидят на полках „Магнита“ еще больше свежей локальной продукции и непродовольственных товаров», - пояснила Мелешина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Андрей Воробьев Рабочие места Магазины ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 12:22
Производитель из Мытищ представил не имеющую аналогов детскую площадку
Валерия Исаева
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Производитель детских площадок из Мытищ компания «Лебер» приняла участие в масштабном фестивале «Небо». Мероприятие прошло в московском парке Горького и превратило главную зеленую зону российской столицы в гигантскую игровую и образовательную площадку для всей семьи.

Гостям фестиваля представили передовые разработки, призванные поднять качество образования подрастающего поколения. Один из таких объектов - детский научный комплекс от «Лебер» из Мытищ.

Директор отдела маркетинга Алина Севастьянова подчеркнула, что все оборудование для детских игровых зон разрабатывалось внутри компании. Это стало возможным благодаря большому штату профессиональных конструкторов и дизайнеров. При этом на разработку отдельных элементов «Лебер» привлекает других профессиональных специалистов.

«Например, оборудование, представленное на фестивале, является результатом сотрудничества со специалистами из МГУ», - добавила Алина Севастьянова.

Детская площадка, не имеющая аналогов во всей России, объединила в себе элементы, которые в игровой форме знакомят ребят с удивительным миром науки и искусства. На ней были представлены театр теней, азбука Морзе, аналог первого кинематографа и другие элементы. Дети могли разгадать загадки, послушать известных композиторов и собрать электрическую цепь. Такой формат игры привлек внимание как детей, так и взрослых.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи Фестивали

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