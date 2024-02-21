Школу с трехэтажным библиотечным центром построят в ЖК «Люберцы» в Подмосковье

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школа станет третьей, которую группа «Самолет» возведет в рамках комплексного развития территории в жилом комплексе. Площадь здания превысил 22 тысячи квадратных метров, там смогут одновременно учиться по шесть параллелей с первого по 11-й классы.

На первом этаже разместят столовую на 825 мест и актовый зал площадью более 500 квадратных метров. Там также будут артистическая, кладовая для инвентаря, помещение для звукового оборудования и балкон для осветительных приборов. На втором этаже будут работать четыре спортивных зала с раздевалками, душевыми, тренерскими и помещениями для хранения спортивных снарядов.

Школьникам также будет доступен трехэтажный библиотечный центр, специализированные классы, мастерские и многое другое.

Во дворе школы обустроятместо для проведения мероприятий, а также спортивный комплекс и футбольное поле.

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