Школу построят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе к 2025 году

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу построят по программе комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств. Учреждение возводят на Южном бульваре, между корпусами № 7 и № 12. Внутри обустроят учебные кабинеты, спортивные и актовый залы.

Жилой район расположен в трех километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Проект включает в себя 12 жилых домов, четыре детских сада, две школы и поликлинику.

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