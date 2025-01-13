Школу построят в ЖК «Лукино-Варино» к 2026 году

Как рассказали в подмосковном Минстрое, на месте будущей школы началась разработка котлована. Сейчас на площадке работают 10 самосвалов и три экскаватора.

«Сейчас выполняется разработка котлована. Далее приступаем к подготовке основания под фундамент. После подготовки основания приступим к заливке фундаментной плиты», - рассказал руководитель строительства на объекте Вячеслав Бобров.

Школа разгрузит два учреждения в поселке Свердловском. В ней будут заниматься 400 учеников начальных и 700 - старших классов. Площадь здания превысит 15 тысяч квадратных метров.

В школе обустроят спортзал, кабинеты для практических занятий, библиотечный центр с IT-зоной и другие помещения. На территории разместят футбольное поле, беговые дорожки и площадки для спортивных игр.