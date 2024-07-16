Школу построят в селе Павловская Слобода к сентябрю

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Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас рабочие обустраивают парковочную зону рядом с учреждением. Готовность объекта уже превысила 70%.

«Уже сделана щебневая основа и установлены бордюры для пешеходной тропы. На участке планируется установка бордюров, укладка асфальта, выравнивание грунта и обустройство газона», - сказал начальник участка Геворг Григорян.

В здании обустроят блоки для начальной, основной и старшей школы. Его общая площадь составит 17 тысяч квадратных метров.

Внутри создадут кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, IT-полигон, места для занятий спортом и внеклассных занятий, актовый зал, библиотечный центр и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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