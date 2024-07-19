19 июля 2024, 12:28

Школу построят на Высоковольтной улице в Раменском

Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости

Школу построят на Высоковольтной улице в Раменском округе. Она будет рассчитана на 550 мест. Работы завершат к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ превысила 80%. Сейчас на площадке трудятся 206 человек и 76 машин. Они ведут отделочные работы на фасаде, а также благоустраивают территорию.

«Здесь идет асфальтирование площадок и пешеходных дорожек, укладка резинового покрытия игровой зоны и спортивного ядра, монтаж ливневой канализации. Во внутренних помещениях продолжается чистовая отделка, устройство инженерных сетей», - уточнили в ведомстве.

Площадь трехэтажного здания превышает 11,2 тысячи квадратных метров. Там обустроят блоки начальной, средней и старшей школы, а также библиотеку, лабораторно-исследовательские комплексы и многое другое. Туда поставят новую мебель и оборудование.

На территории разместят спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Раменское
19 июля 2024, 13:00
Линии освещения отремонтировали на 11 дорогах Подмосковья
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты «Мосавтодора» восстановили неисправные линии освещения на 11 региональных дорогах. Представители компании регулярно проводят обследование дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание объектам, отвечающим за безопасность дорожного движения.

Работы выполнены в Королеве, Серебряных Прудах, Дмитрове, Солнечногорске, Волоколамске, Мытищах, Серпухове, а также в Егорьевске и Ступине.

Неисправные или неправильно функционирующие линии наружного освещения могут стать причиной аварий и дорожно-транспортных происшествий.

Например, плохая видимость в ночное время или при плохой погоде может привести к выезду на встречную полосу или на пешеходную зону и создать опасность для граждан. Поэтому специалисты оперативно занимаются ремонтом освещения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
19 июля 2024, 12:58
Тендер на ремонт автодороги объявили в Подольске
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Электронный конкурс на капитальный ремонт дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“» объявили в городском округе Подольск. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе на выполнение капитального ремонта дороги. Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

В 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу «Дубровицы - б/о „Мечта“» протяженностью свыше пяти километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Комитет по конкурентной политике возглавила Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дороги
19 июля 2024, 12:49
Жители Подмосковья зашли на портал о детском здоровье более 280 тысяч раз
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Портал о детском здоровье заработал в Подмосковье в январе прошлого года. За это время его посетили более 280 тысяч человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровой сервис дает возможность родителям быстро и удобно получить всю необходимую информацию о детском здравоохранении.

«Самый популярный раздел портала - „Поликлиника и ребенок“. Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз», - прокомментировала глава ведомства Надежда Куртяник.

На втором месте по посещаемости оказался раздел «Записаться к врачу», его посетили 6,5 тысячи раз. Еще 6,2 тысячи просмотров насчитали на вкладке «Здоровье детей».

Кроме того, пользователям доступны разделы «Первая помощь», «Медицинские услуги», «Социальная поддержка» и «Карьера в здравоохранении». На них можно найти полезную информацию на разные темы. Так, на портале можно узнать о том, что делать при укусе змеи, тепловом ударе, судорогах и в других экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Врачи
19 июля 2024, 12:46
Telegram-бот помог подмосковным врачам заранее узнавать жалобы на здоровье пациентов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Чат-бот Денис собрал более 160 тысяч жалоб пациентов на самочувствие перед записью к врачу в Подмосковье. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает посетить нужного специалиста.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, собранный чат-ботом анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач может увидеть симптомы сразу на приеме.

«Удобно, что весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту, и врач на приеме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тысяч жалоб пациентов на здоровье», - рассказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Сервис доступен при записи к хирургу, урологу, терапевту, стоматологу, гинекологу, педиатру и другим специалистам. Чат-бот узнает у пациента о жалобах: температура, головная боль, слабость и другие симптомы, а также задает уточняющие вопросы. Заполнение анкеты занимает 1,5 минуты.

Записаться к врачу онлайн можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи

Новости по теме