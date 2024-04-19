Школу построят на Аннинской улице в Красногорске к 2025 году

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Третий в этом сезоне муниципальный субботник пройдет в Ступине 20 апреля. Начало в 9:00.

На субботнике уберут мусор, опилят аварийные деревья, удалят незаконно размещенную рекламу. Основными площадками работ станут: • территория у Державной Церкви (улица Чайковского, 59); • территория от улицы Бахарева до улицы Куйбышева; • территория вокруг детских садов № 18 и № 19; • территория вблизи Приокского переулка, 9; • улица Службина до проспекта Победы; • улица Службина до Городского пруда; • Городской пруд; • Парк Островского; • территория Белопесоцкого котлована.

Участникам субботника выдадут инвентарь.

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